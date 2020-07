Vojenský prostor u Bílku bude využívat nově vznikající výsadkový pluk

„Je to vhodná alternativa k výcviku ve vojenských újezdech, které se od posádky Chrudim nachází poměrně daleko. Využití tohoto areálu je ekonomicky výhodnější a ušetří nemalé prostředky,“ naznačila hlavní výhody Bílku mluvčí Magdalena Dvořáková.

Vojáci z posádky v Chrudimi jezdí za terénním výcvikem do stávajících vojenských újezdů. Jenže například do Libavé to mají zhruba 180 kilometrů a do Boletic ještě o třicet víc. Zatímco Bílek je kousek, necelých čtyřicet kilometrů od Chrudimi. Vojáci tak ušetří nejen peníze, ale i čas při přesunech.

Prostor u Bílku je přitom stále v majetku ministerstva obrany. V minulosti tu býval muniční sklad, oplocený areál tu vojáci v minulosti aktivně využívali. „Odešli odsud v roce 2005,“ podotkl chotěbořský starosta Tomáš Škaryd.

I když Bílek trvalá posádka opustila před patnácti lety, k občasným cvičením se sem stále vrací. „Výsadkáři zde i v minulých letech cvičili zejména taktiku malých jednotek a činnosti v zastavěné oblasti,“ přiblížila armádní mluvčí Dvořáková. Část areálu však mají v pronájmu soukromé firmy. Mají tam vesměs své skladové prostory.

Podle Magdaleny Dvořákové by areál v Bílku měl sloužit nově vytvořené jednotce. „Armáda se rozhodla areál využívat pro potřeby vznikajícího výsadkového pluku,“ vzkázala. Výsadkový pluk by měl vzniknout letos na počátku října při 43. výsadkovém praporu v Chrudimi. Má se jednat o třetí manévrový prvek Armády České republiky, který má doplňovat 4. brigádu rychlého nasazení a 7. mechanizovanou brigádu.

Nový pluk by měl být složený přibližně z tisíce vojáků. Měl by rovněž disponovat nejmodernější možnou výzbrojí v podobě stovky lehkých bojových vozidel, nových ručních zbraní nebo řadou malých bezpilotních letounů.

„V Bílku je v plánu běžný výcvik v taktických, strážních a průzkumných činnostech. Prostor můžou využívat také jednotky logistického pluku a aktivní zálohy,“ popsala Magdalena Dvořáková.

Problém se železniční vlečkou

Pokud by se do Bílku měla vrátit stálá posádka, starosta Chotěboře by to jen přivítal. „Je to velmi pozitivní zpráva. Areál by zas po letech získal správce, který by se o něj staral. Objekt by konečně měl nějaký řád,“ konstatoval Tomáš Škaryd.

Na přítomnost armády jsou podle něj obyvatelé chotěbořské místní části zvyklí z minulosti. Protože se jedná o oplocený areál v lesích, nepředpokládá, že by vojáci občany nějak rušili.

„Obyvatelé okolních obcí by neměli pocítit změnu. Zastupitele okolních obcí budeme o výcviku pravidelně informovat,“ slibuje armádní mluvčí.

Návrat vojáků do Bílku však znovu zkomplikuje snahu Chotěboře získat do svého majetku železniční vlečku, která do areálu vede. Město ji chtělo zrušit a na jejím místě postavit cyklostezku. Po dlouhých letech jednání už bylo těsně před jejím převzetím od státu.

„Stát ji měl doslova každým týdnem převést na město, místo toho se vlečka znovu vrací armádě. Museli jsme přesvědčit náměstkyni ministra obrany, že jí už k ničemu nebude. Není to zatím ztracené, ale komplikace to jsou,“ popsal chotěbořský starosta.

V plánu města bylo vytrhat koleje a asfaltovou stezkou vhodnou pro cyklisty i bruslaře propojit Chotěboř s Bílkem. Samotná cyklostezka se měla odpojovat na kraji místní části, bruslaři měli po slepém rameni jezdit až k vojenskému prostoru.

„Už jsme se dohodli, že si armáda odměří zhruba 150 metrů od areálu a ty si ponechá. My bychom pak v těch místech udělali pro bruslaře jakousi otočku,“ prozradil Tomáš Škaryd. Kdy ale vlečka městu za současné situace připadne, není vůbec jasné.