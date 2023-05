Slavná hospoda, ve které zemřel Franta Kocourek, jde k zemi. Nahradí ji penzion

Podnik, který MF DNES před šesti lety zařadila do svého seriálu Ta naše hospoda, byl již několik let zavřený. Nemovitost patří Petru Slavíčkovi, který však telefon nezvedal a na žádost o vyjádření nereagoval.

„Majitel hospodu pronajímal, ale nebylo to nic šťastného. Nájemce to nějakou dobu zkoušel, pak z toho byl spíše squat,“ popisuje starosta Víru Ladislav Stalmach. „Obec nyní panu Slavíčkovi prodává pozemek, který hospoda dlouhodobě využívala a na kterém bude parkoviště. V záměru má penzion s dvanácti pokoji, ke každému by mělo být parkovací místo,“ prozradil starosta.

Bývalá hospoda stojí kousek od soutoku řek Bystřice a Svratky. Podle obecní kroniky ji v roce 1925 postavil poštmistr Adolf Nykodým, sloužila například i dělníkům z Rotterovy továrny a také letním hostům. Název restaurace odkazuje na původní vesnici Hrdá Ves, která byla až do roku 1954 samostatnou obcí. Tehdy se spojila s Vírem a dnes je jeho místní částí.

V hospodě sedával i silák a recesista Franta Kocourek, který si kraj pod přehradou stejně jako řada dalších osobností brněnské bohémy oblíbil. Právě s jeho náhlým skonem je místo spojeno, když tady 7. července 1991 dotlouklo jeho srdce. Bylo mu pouhých 44 let.

Poslední slova: Frankie, zdar

Režisér, spisovatel a hudebník Jiří Vondrák o svém kamarádovi k jeho nedožitým sedmdesátinám natočil filmový dokument Král železa a smíchu. V něm vylíčil hlasem herce Miroslava Donutila i poslední minuty Kocourkova života: „Franta Kocourek s několika nejbližšími přáteli a manželkami seděli v oblíbené vírské hospodě. Franta šprýmoval s hosty, kteří stáli u hracího automatu. Po nějaké chvíli se otočil s nastaveným půllitrem zvětralého piva ke svému dlouholetému kamarádovi Frantovi Kocmanovi, který seděl po jeho pravici, a řekl: ,Frankie, zdar.’ A položil hlavu na rameno svého kamaráda, jako by si chtěl krátce odpočinout...“

Franta Kocourek, bývalý zápasník Zbrojovky a lamželezo, který coby Boris Tiger nebo Zlatý Torro se svojí show objel i Rakousko, Německo či Španělsko, býval i ve Víru středem pozornosti. „Měli ho tam rádi, byl takovej bodrej, každému poručil panáka nebo škopek. Svoje silácké kousky dělal i v hospodě, takže když třeba někoho z kluků zvedl v zubech za pásek u kalhot, měli z toho lochec,“ vzpomínal v seriálu MF DNES na svého kamaráda Karel Popelka.

Počet lůžek ve Víru vzrostl

Malebné údolí — tehdy ještě nezkrocené řeky Svratky — přitahovalo turisty do Víru už od časů hostinského Františka Štastného, majitele jiné vírské hospody a zakladatele místní turistiky. Ten sem přivedl turisty už v 80. letech 19. století.

A Vír je oblíbeným cílem i dnes. Podle starosty může být o ubytování v plánovaném penzionu zájem, i když už má obec se 700 obyvateli ubytovací kapacitu kolem 150 lůžek. „Když nefungoval hotel ani ubytovna, neměl Vír co nabídnout. Teď tu funguje několik ubytovacích kapacit – hotelů, ubytování v soukromí, obecní ubytovna, na naši velikost je toho dost,“ míní Ladislav Stalmach.

Tahákem je kromě přehrady například ledová stěna, via ferraty, traily pro bikery, Rossiho vyhlídka nebo moderní Forrest Resort, jehož majitel David Matuška má plány přestavět bývalou továrnu Rotter na turistickou základnu s byty, hotelem, restaurací či hydroponickou farmou.