Advent bude po dvou letech bez omezení: s bruslením i ohňostrojem

Města o nadcházejícím víkendu nabídnou svým obyvatelům kromě klasického rozsvěcení vánočních stromů a sváteční výzdoby také doprovodné aktivity, jež pak mnohdy budou pokračovat po celý advent. Chybět nemají hudební vystoupení, tvořivé dílny, bruslení na umělém kluzišti nebo ohňostroj.

Jihlava

Oblíbené kruhové kluziště letos na jihlavském náměstí nebude, ale o vánoční atmosféru včetně jarmarku a kulturního programu lidé nepřijdou. Adventní program odstartuje první adventní neděli, čili 27. prosince v 16:45 hodin slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Následně se v programu představí pěvecký sbor Fusion a skupiny Drumband a Madam v triku.

Lidé se mohou těšit i na tradiční vánoční trhy, které potrvají od neděle až do 23. prosince. Akci provoněnou svařákem a chvojím bude na náměstí vždy od středy do neděle doprovázet kulturní program. Zapojí se do něj nejenom místní spolky a sdružení, ale přijedou i divadla a kapely z jiných koutů republiky. „Bude to dvacet dní plných hudby, tance i divadla. Chceme, aby se lidé na náměstí potkávali a společně si užili tento čas,“ popsal Vojtěch Kolář z Brány Jihlavy.

Adventní nálada prostoupí také nové Turistické informační centrum v domě Matky Boží 22, kde se během adventních víkendů budou konat workshopy a dílny s vánoční tematikou. Už v sobotu bude ochutnávka netradičního cukroví z dílny Tomáše Seitla.

V neděli také odstartuje vánoční putování po městě. Připraveno bude dvanáct vánočně vyzdobených zastavení po celé Jihlavě. Na každém z nich bude soutěžní úkol. Po jejich splnění bude luštitele čekat na infocentru odměna.

Program je připraven po celý advent. Těšit se můžete například na výrobu ledových soch či Mikuláše v podzemí.

Žďár nad Sázavou

Program k uvítání předvánočního času začne ve Žďáře nad Sázavou 27. listopadu o půl čtvrté na náměstí Republiky. „Vystoupí kapela Marien, pokračovat se bude proslovy zástupců města a církví. Zazpívá pěvecký sbor Žďáráček a zájemci se budou moci zapojit do tvořivých dílen ve Staré radnici,“ sdělila mluvčí města Blanka Sobolová.

Děti si mohou přinést i dopis pro Ježíška. Z dopisů bude vylosován jeden, jehož autor v 18 hodin rozsvítí vánoční strom. „Podávat se bude také teplá polévka pro dobrou věc. Dobrovolný příspěvek, co za ni lidé zaplatí, poputuje k organizaci Dlouhá cesta,“ uvedla Sobolová.

Program zakončí barokní ohňostroj. Ten má, na rozdíl od běžného odpalování světlic, přiblížit atmosféru dávných dob. Používány při něm totiž bývají i repliky historických dekorací a figurín zhotovených podle dobových materiálů.

Pelhřimov

Kolem půl šesté večer se v neděli rozzáří sváteční výzdoba v Pelhřimově. Rozsvícení dominanty Masarykova náměstí – vánočního stromu – odpočítají jako obvykle ti nejmenší školáci. Chybět nebude ani pěvecké vystoupení, sváteční slovo starosty a vikáře a společné zvonění – lidé by se tedy měli vybavit i vlastním zvonečkem. Zájemci poté mohou zamířit ještě do Muzea Vysočiny, kde je od 17:45 připraveno povídání o koledách.

Světelné dekorace zůstanou ve městě v provozu minimálně do Tří králů. „V předchozích letech byla výzdoba dokonce o týden prodloužena díky překrásné zimě. Je možné, že tomu tak bude i v roce 2023,“ dodala mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Havlíčkův Brod

Adventní čas v Havlíčkově Brodě budou vítat už tradičně na první adventní neděli andělé. Postavy andělských bytostí na chůdách se objeví na Havlíčkově náměstí v 16:45 hodin. Následovat bude slavnostní rozsvícení vánočního stromu a výzdoby v ulicích. Ještě předtím si však mohou lidé vyslechnout koledy a adventní písně v podání dívčího pěveckého sboru Prímadonky.

Také Havlíčkův Brod bude mít svůj vánoční jarmark. Otevře jej však až od 15. do 23. prosince.

„Dohodli jsme se s havlíčkobrodským Adivadlem a charitou na založení tradice živého betlému. K vidění bude 23. prosince společně s krátkým představením o narození Ježíše. Akce ten den bude spojená také s charitativním trhem, na kterém se představí různé neziskové organizace a sociální služby,“ představuje novinku Tomáš Hermann, jednatel Městského divadla a kina Ostrov.

Třebíč

Po dvou letech, kdy probíhala rekonstrukce Karlova náměstí, se konečně rozzáří celé centrum Třebíče. Svítících ozdob a vánočních lákadel bude o něco více.

„Přibudou 3D motivy v Borovině, na Hrádku, na samotném náměstí i na řece Jihlavě. Městem bude projíždět vánoční autobus. A protože pohádkové Vánoce nejvíc ocení ti nejmenší, na náměstí bude kromě vánočního stromu i vánoční kolotoč, tradiční betlém a krásné fotokoutky,“ popsal starosta Třebíče Pavel Pacal.

Advent ve městě zahájí v neděli, kdy bude na Karlově náměstí od 13 hodin probíhat jarmark, který o dvě hodiny později doplní kulturní program. Rozsvícení svátečního osvětlení je v plánu od 17:00 a doprovodí ho koledy z věže v podání trumpetového souboru

Konat se opět bude i úspěšná akce Třebíčský Ježíšek. V průchodu mezi Karlovým a Komenského náměstím od pátku stojí stromek s přáníčky osamělých obyvatel domovů pro seniory a pečovatelské služby, jimž lidé budou moci splnit vánoční přání.

Pestrý program však město chystá na celý předvánoční čas. Náměstí zkrášlí výstava, děti potěší mikulášská nadílka i divadelní pohádka. Připraveny jsou rovněž trhy, Ježíškova pošta či tvořivé dílny.

Světlá nad Sázavou

Ani letos nepřijdou obyvatelé a návštěvníci Světlé o oblíbenou světelnou vánoční vycházku zámeckým parkem a jeho okolím. I přes rostoucí ceny energií nakonec radní rozhodli, že bude trasa realizována v podobném rozsahu jako dříve, navíc ve spolupráci s novými majiteli zámku.

„Stoupající náklady na uspořádání akce řešíme několika úspornými opatřeními. Omezíme dobu svícení přes noc, umenšíme vánoční výzdobu ve městě a také nebudeme organizovat novoroční ohňostroj,“ shrnul Tomáš Rosecký, místostarosta města.

Na trase návštěvníci zase potkají četné světelné objekty – třeba labutě plující na vodě, medvědy, ptáka, andělské trubače či zpívající ostrov. Adventní program zahájí ve městě v neděli, i v další týdny však čekají zájemce prohlídky zámku, jarmark, tvořivé dílny nebo koncerty.

Humpolec

Na vánoční atmosféru od neděle naladí návštěvníky Humpolce zvonkohra. Lidé se do tónů vánočních melodií mohou zaposlouchat vždy v každou sudou hodinu od 8 do 20 hodin. Zvonkohra se bude rozeznívat z věže evangelického kostela.

Odpoledne od 16 hodin pak bude následovat rozsvícení vánočního stromku na náměstí a vystoupení žáků ze Základní umělecké školy Gustava Mahlera. Akce bude pokračovat od 17 hodin koncertem Beaty Bocek. Ta vystoupí v rámci další tradiční akce, kterou je série koncertů Svařený sáně.

... a kam na brusle

Radnice řady měst myslí i na vyznavače pohybu. Pro ně jsou nachystaná umělá kluziště. Zabruslit si budou smět lidé například v humpoleckém parku Stromovka. Přístupné bude kluziště od 27. listopadu do 29. ledna.

Bruslit letos budou moci i lidé ve Velkém Meziříčí. Kluziště s umělou plochou bude k dispozici již od sobotního dopoledne přímo v centru města.

Tuto kratochvíli dopřeje od soboty svým obyvatelům také Polná. Kluziště s umělým povrchem bude přístupné ve spodní části parku na náměstí až do 24. ledna.