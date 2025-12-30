Lezla na vysílač a spadla. Nezletilou dívku zachraňovali z plošiny ve třiceti metrech

Pořádně náročný zásah absolvovali dva dny před koncem roku vysočinští hasiči a záchranáři. Pomáhali nezletilé dívce, která lezla na telekomunikační vysílač u obce Střítež u Černovic na Pelhřimovsku a při pádu se zranila.
Záchranáři a hasiči museli za zraněnou dívkou do výšky třiceti metrů. (29. prosince 2025) | foto: Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina

V pondělí odpoledne přijali operátoři na tísňové lince informaci o zraněné mladé dívce, která se nacházela na vysílači.

„Patnáctiletá dívka zřejmě lezla na vysílač, přičemž v jednom okamžiku spadla a zůstala ležet na plošině,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová. „Pomoc přivolali náhodní kolemjdoucí,“ dodala.

Na místo okamžitě vyrazily všechny složky záchranného systému. „Prvotní informace byla taková, že dívka se nachází ve výšce zhruba třiceti metrů, je zraněná, pláče a není schopna se sama hýbat,“ popsal mluvčí vysočinských záchranářů Petr Janáček.

Zásah tak podle něj vyžadoval nejen lékařskou odbornost, ale i práci ve výškách, jištění, speciální techniku a perfektní souhru všech složek.

Vzhůru za dívkou se vydali hasiči lezci, kteří na plošinu vytáhli i speciální vaničku. „Jedná se o pomůcku, díky níž se později podařilo dostat zraněnou dívku dolů,“ vysvětlila mluvčí Hasičského záchranného sboru Vysočina Petra Musilová.

První zdravotnická pomoc přišla už na plošině

Zmiňovaní záchranáři z Pacova poskytli zraněné dívce v náročných podmínkách, chladu a ve velké výšce společně s hasiči nejprve nezbytnou péči přímo na plošině, kde se nacházela.

„Zajistili jí infuzi, stabilizovali pánev, podali potřebné léky a postarali se o její tepelný komfort,“ hlásil Janáček.

Po bezpečném transportu dolů z vysílače si pak pacientku převzala posádka vrtulníku Kryštof 13, Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, která ji následně přepravila do traumacentra.

„Okolnosti, za kterých se dívka na vysílač dostala a jejího pádu, policisté šetří,“ doplnila Kroutilová.

