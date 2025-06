Konec vytíženého zařízení pro bezmála dvě desítky hochů měl nastat i přes nevoli mnohých zaměstnanců, odborníků, bývalých i stávajících klientů či stovek lidí, kteří podepsali petici. Ministerstvo krok obhajovalo neefektivitou dalšího financování.

Na návštěvu do zařízení, volajícího po rekonstrukci, přijel v roce 2022 dokonce i tehdejší ministr školství Petr Gazdík. Nakonec ale pomohl až nynější odklon od dosavadního modelu ústavní péče. A do domova chce ministerstvo naopak investovat.

„V rámci trendu ‚deinstitucionalizace‘ a podpory menších zařízení, nabízejících péči v menším kolektivu, bylo zařízení vyhodnoceno jako vhodné k zachování a podpoře,“ zdůvodnil změnu rozhodnutí mluvčí rezortu školství Patrik Kubas s tím, že roli hrála rovněž lokalita, kde je ústav umístěn.

Domov sídlí ve žďárské ulici Veselská v areálu vily manželů Smeykalových, kteří v roce 1946 své nemovitosti bezúplatně postoupili s tím, že musí sloužit účelům sledovaným tehdejší Okresní péčí o mládež, zejména pak k umístění opuštěných dětí.

To ústav naplňuje. Zázemí v něm nacházejí hoši zhruba od patnácti do osmnácti let, většinou s poruchami chování či psychickými potížemi. Obvykle přicházejí z nefunkčního rodinného prostředí.

Unikátní otevřeností i minimem útěků

Žďárské pracoviště, jež spadá pod Výchovný ústav Velké Meziříčí, je jediné svého druhu na Vysočině a jedno z mála v Česku. Unikátní je mimo jiné svojí otevřeností.

„Máme tu chlapce, kteří musejí mít určitou míru zodpovědnosti a spolehlivosti. Navštěvují běžné civilní školy, kam samostatně docházejí či dojíždějí. Musejí si plnit své povinnosti, připravovat se na svoji budoucí profesi,“ popsala Martina Hladíková, ředitelka Výchovného ústavu Velké Meziříčí. Hoši podle ní chodí jak na žďárské školy, tak i do škol v okolí – třeba v Bystřici nad Pernštejnem nebo Novém Městě na Moravě.

Ústav se také může pochlubit nízkou útěkovostí. „Kluci, kteří by nechodili do školy a utíkali, by pak museli být umístěni do zařízení, kde je škola přímo jeho součástí,“ vysvětlila ředitelka.

Chtějí-li tedy školáci ve žďárském ústavu s „volnějším“ režimem zůstat, musejí akceptovat nastavená pravidla. Ostatně zájem o umístění je velký a žadatelé jsou nejen z regionu, ale i dalších míst celé republiky.

Objekt zůstane zachován, změní se dispozice

Před čtyřmi lety, kdy ještě ministerstvo nechtělo do proměny budovy investovat, byly náklady na její kompletní rekonstrukci odhadnuty na cirka 36 milionů korun. Kolik budou úpravy a modernizace objektu stát letos, zatím jasné není.

„V současné době probíhá schvalovací proces projektu oprav, bližší informace budou známy poté,“ sdělil Kubas. Nebude se však jednat „pouze“ o nutnou opravu letité stavby. „Objekt jako takový zůstane celý zachován, změní se především dispoziční řešení uvnitř budovy,“ objasnila Hladíková.

V interiéru vzniknou prostory pro dvě oddělené výchovné skupiny - jakési „rodiny“ či komunitní domácnosti. „Každou skupinu bude tvořit šest dětí, celkový počet chlapců se tedy sníží z šestnácti na dvanáct. Tyto domácnosti by se měly co nejvíce přibližovat životu v běžné rodině. Nemají tam naopak být prvky nějakého ‚institucionalismu‘,“ přiblížila ředitelka.

Tedy třeba žádná vývařovna a jídelna – hoši s vychovateli si budou sami vařit v běžné kuchyni a udržovat domácnost. Každá část objektu bude mít vlastní vstup do budovy, takže nebudou-li chovanci chtít, nemusejí se se členy druhé „rodinné sestavy“ potkávat.

V budově kromě zázemí pro personál zůstane po opravách zachována Ambulance střediska výchovné péče, jež poskytuje poradenství rodinám a dětem v tíživých životních situacích.

Stěhování se uskuteční během letních prázdnin

Výchovný ústav si dál ponechá i startovací byt, který si pronajímá od města. Ten je určen pro dva chlapce, kteří musejí být dostatečně samostatní, neboť v něm bydlí bez vychovatelů. „Mohou si k nim však kdykoliv přijít pro radu či podporu a samozřejmě se i účastnit společných aktivit,“ doplnila ředitelka.

Kompletní oprava sídla žďárského ústavu „vyžene“ ale personál i děti do náhradních prostor, a to zhruba na jeden rok. Vhodný objekt, vzdálený jen pár stovek metrů, jim poskytne město.

„Využili jsme toho, že se z naší budovy v horní části Veselské ulice vystěhovala firma Kodex Knoflíček, a uvolnilo se tam tak místo. Udělali jsme společné jednání a prohlídku. A ústavu prostory vyhovují,“ uvedl žďárský místostarosta Rostislav Dvořák. Konkrétně má podle něj jít o část přízemí a prvního nadzemního podlaží.

Nové sídlo musí ještě ústav přes léto nachystat, aby splňovalo všechny požadavky pro bydlení. „Stěhování předpokládáme během letních prázdnin, aby ideálně již v září mohla začít samotná rekonstrukce,“ dodala ředitelka Hladíková.