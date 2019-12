Humpolcem otřásla vražda servírky v restauraci, pachatele hledá policie

„Kriminalisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina prověřují od dnešního rána okolnosti závažného násilného trestného činu, který se stal v Humpolci,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.



Doplnila, že případ policisté kvalifikují jako vraždu. „Na místě činu pracují krajští a pelhřimovští kriminalisté a soudní znalec. Po pachateli vraždy intenzivně pátráme,“ dodala.

Více informací si policie z taktických důvodů nepřeje zveřejňovat.

Televize Nova s odvoláním na svědky uvedla, že zaměstnanci místní restaurace ráno po příchodu do práce objevili ubodanou servírku, která je spolumajitelkou podniku. Policie to nekomentovala.

Ulice Na Kasárnách byla zhruba od sedmi do dvanácti hodin kvůli vyšetřování uzavřena. Pro místní to byla poměrně velká komplikace. Jedná se o část hlavní třídy v centru města mezi obchodním domem Billa a Cihelským rybníkem. V ulici jsou mimo restaurace i dvě ubytovny a rehabilitační středisko.

Místo koncertu půjdou obyvatelé města zapálit svíčku

Kvůli vraždě byl v Humpolci zrušen plánovaný páteční koncert skupiny Hazafele na Horním náměstí. „Vzhledem k tragickým událostem, které dnes otřásly naším městem, rušíme večerní koncert. Vyjadřujeme upřímnou soustrast blízkým,“ uvedl za organizátory Milan Vaněček.



Obyvatelé se přes sociální sítě domlouvají, že místo kulturní akce půjdou za zavražděnou ženu zapálit svíčku, mnozí plánují vyjít do ulic a vyjádřit nespokojenost se situací ve městě.



Zavražděnou ženou byla oblíbená starší servírka. „Byla to úžasná ženská, vždy s úsměvem na tváři. Pevně věřím, že pachatele brzy dopadnou,“ napsala na Facebooku Kateřina Křenková.

Také restaurace, kde se vražda stala, je podle obyvatel hojně navštěvovaná. „Je to pohodová hospůdka, hrávalo se tam třeba na kytary. Moc příjemná byla i paní servírka, o to víc nás zasáhlo to, co se tam stalo,“ vyznal se jeden z obyvatel města. Do podniku chodili podle něj jak místní, tak i pracovníci z blízké ubytovny.

„Slyšel jsem od kamaráda, který poblíž místa činu bydlí, že tam mělo dojít ke znásilnění a ubodání barmanky v restauraci. Vedle je ubytovna, kde jsou ubytovaní agenturní zaměstnanci, hodně ze zahraničí. Děje se tam každou chvíli něco - roztržky, opilci, rozhodně to není klidné místo,“ popsal obyvatel Humpolce, který si nepřál uvést své jméno.



Ve městě už není bezpečno, stěžují si mnozí diskutující

Také na sociálních sítích místní živě spekulují o souvislosti s ubytovnou, vyjadřují soustrast rodině zavražděné ženy a stěžují si na to, že Humpolec již není v poslední době rozhodně bezpečný.

„Jaké opatření plánuje vedení města ke zvýšení bezpečnosti? Ať byl pachatel odkudkoliv - blízkost ubytoven s dělníky bůhví odkud se výslovně nabízí. Chodit ulicí Na Kasárnách po setmění rozhodně není tak bezpečné jako před pár lety,“ míní například jeden z diskutujících Jan Kopic.

Trestný čin šokoval i humpoleckého starostu Karla Kratochvíla. „Hluboce to mnou otřáslo. Jedná se samozřejmě o událost, která zavdává úvahy, jaké kroky by se do budoucna měly učinit, aby se něco takového již neopakovalo,“ uvedl Kratochvíl.

O tom, zda ve městě nyní je méně bezpečno než v minulosti, se vyjadřovat nechtěl. „Jedná se o složitou problematiku, nyní je navíc vše rozjitřeno silnými emocemi. A o tom, zda čin nějak souvisí s ubytovnou, nechci spekulovat. Vše je ještě ve stadiu vyšetřování, věc řeší policie,“ dodal starosta.

Na Vysočině jde v letošním roce už o čtvrtý případ vraždy. Ve všech předchozích případech policie podezřelé z tohoto trestného činu zadržela.