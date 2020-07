Práce diverzantů, nebo provokace StB? Babické vraždy nejsou dodnes vyřešené

Babický případ V letech 1948 až 1949 se na Moravskobudějovicku zformovala odbojová skupina z lidí kolem formace válečného odboje Lenka-Jih. Skupina shromažďovala informace a rozšiřovala letáky. V roce 1950 ji kontaktuje „major Vašek“ - jihlavský agent Státní bezpečnosti František Mareček. Patrně se mu nedařilo, co od něj StB čekala, takže v únoru 1951 vstoupil na scénu Ladislav Malý. Kontaktoval nejprve rokytnického pátera Jana Bulu, chtěl od něj pomoci s údajným ilegálním převozem arcibiskupa Berana do Rakouska. Bula byl zatčen poté, co Malému projevil nedůvěru. Malý pak kontaktoval faráře v Babicích Václava Drbolu, i ten jej odmítl a poté byl zatčen. S Malým však dále spolupracovala skupina odbojářů, kteří s ním coby iniciátorem podnikali v okolí sabotážní a zastrašovací akce. Večer 2. července 1951 se čtyři členové skupiny vydali do Babic, kde na chodbě školy dva z nich zastřelili tři funkcionáře místního národního výboru. Zatčeni byli druhého dne večer dva kilometry od Babic po přestřelce v žitném lánu.