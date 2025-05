Čarodějnický večer skončil vraždou. Vše se vyhrotilo až doma, mrtvý je střelcův známý

Pro policii případ začal před třetí hodinou v noci. Přijali oznámení, že v jednom z bytů v bytovce v Kněžicích došlo ke střelbě. Na místo byla vyslána nejbližší policejní hlídka.

Tou dobou už na místě zasahovali záchranáři. „Pokoušeli se resuscitovat postřeleného devětatřicetiletého muže, který bohužel na následky střelného poranění zemřel,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Střelce policisté na místě zadrželi a zajistili také krátkou střelnou zbraň, z níž se střílelo. „Nikdo další zraněn nebyl a nikomu dalšímu na místě bezprostředně nehrozilo žádné nebezpečí,“ dodala mluvčí.

Až do čtvrtečního odpoledne kriminalisté ohledávali místo činu, prováděli procesní úkony a vyslýchali svědky. Postupně si tak dali dohromady, co zřejmě střelbě v bytě předcházelo.

Oba muži se spolu dobře znali. Celý večer společně popíjeli ve vedlejší vesnici při pálení čarodějnic. Časně ráno se pěšky vydali do bytu střelce. Tam v pití pokračovali. „Před střelbou došlo v bytě mezi oběma muži ke vzájemné rozepři a ke konfliktu,“ popsala Čírtková. U zadrženého muže to potvrdila dechová zkouška.

Dosud bezúhonný muž zřejmě skončí ve vazbě

Dosavadní vyšetřování prokázalo také to, že muž, který střílel, držel zbraň legálně. K přesnému stanovení doby a příčiny úmrtí byla u zemřelého nařízena soudní pitva.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. V pátek vyšetřovatel zahájil trestní stíhání a osmačtyřicetiletého muže obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Muž se k činu doznal a s kriminalisty spolupracoval,“ konstatoval zástupce vedoucího krajské kriminálky na Vysočině František Brabec.

Až dosud byl obviněný muž bezúhonný. Vyšetřovatel podal podnět na jeho vzetí do vazby. Projednávat by to měl okresní soud v Třebíči během soboty. V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody v trvání dvanácti až dvaceti let.

„Další informace ani žádné další podrobnosti k případu nebudeme zejména s ohledem na rodinu oběti až do ukončení vyšetřování sdělovat,“ dodala Dana Čírtková.