Impulzem ke kandidatuře byla výzva Kronospanu, říká lídr jihlavského hnutí

„Během dvou let aktivní činnosti spolku jsme byli neustále konfrontováni se skutečností, že ani to nestačí a že budeme muset pokračovat v hledání prostředků, jak uspět v boji s úředním šimlem,“ říká podnikatel s původním povoláním automechanik, který se později živil jako číšník a restauratér.

„Nakonec jsme my, kteří jsme neměli nikdy žádné politické ambice, dospěli k rozhodnutí, že nechceme-li vzdát boj za naši současnost i budoucnost, za zdraví našich dětí a vnoučat, musíme založit politické hnutí Spolek za zdravou Jihlavu a kandidovat přímo do městského zastupitelstva,“ doplnil Matějka.

Kdy ve vás uzrála myšlenka jít do politiky a kandidovat v letošních komunálních volbách?

Za zdravé životní prostředí jsme začali bojovat již téměř před třemi lety. Nejprve jako občané – fyzické osoby. Když jsme se dozvěděli – stále ještě jako pouzí sousedé, přátelé, a další, tehdy ještě nám neznámí spoluobčané z Bedřichova – o plánech Kronospanu rozšířit výrobu OSB desek o technologii zpracování odpadového nábytku, sešli jsme se v červnu 2020 na veřejném projednávání EIA k tomuto záměru.

Milan Matějka Devětapadesátiletý lídr politického hnutí Spolek za zdravou Jihlavu je původním povoláním automechanik, později číšník.

Po roce 1989 deset let pracoval v Rakousku, poté mnoho let jako restauratér, nyní podnikatel.

Ženatý je 38 let. Otec dvou synů.

Tělem i duší sportovec, bývalý hokejista (Modeta Jihlava, Žďas Žďár nad Sázavou, EC Gastein), tenista, nyní také náruživý motorkář.

Zdroj: web hnutí

Co vás k tomu přimělo nejvíc?

Představa, že se bude nábytkový odpad ze západní Evropy svážet k nám na Bedřichov. A že se bude pár metrů od našich domovů drtit a již jednou chemií nasycený materiál znovu zpracovávat. Nemohlo nás to nechat klidnými. Prostudovali jsme si příslušnou dokumentaci EIA k novému záměru „zavedení recyklace dřeva do OSB“ a nestačili se divit.

Čemu konkrétně?

Nejen vyjádřením zpracovatelů EIA, ale především úředníků magistrátu, krajské hygienické stanice a krajského úřadu, kteří mimo jiné v posudku doslova píší, že „záměr nebude mít vliv na životní prostředí přesahující pozemky, na kterých je záměr umístěn“. Nechápali jsme, jak je možné, že úředníci, kteří mají chránit zájmy obyvatel, které zastupují, i ti, kteří mají ze zákona povinnost dbát na příznivé a zdravé životní prostředí, souhlasí s tím, aby se nejen z Bedřichova stalo odpadiště Evropy.

Později jste se společně zformovali ve spolek...

Po ukončení veřejného projednání tohoto záměru, v reakci na arogantní vystupování zástupců Kronospanu, ale i netečnosti přítomných úředníků státní správy a samosprávy, padlo spontánně zásadní rozhodnutí, které mělo později i vliv na náš vstup do politiky. Abychom měli větší váhu v boji s netečnými úředníky, je nezbytné spojit síly v zapsaný spolek s názvem Ne Kronospadu v Jihlavě.

Jenže tím záležitost ohledně Kronospanu neskončila...

Hlavním impulzem k mé kandidatuře byla i předžalobní výzva právníků Kronospanu proti našemu spolku Ne Kronospadu v Jihlavě a proti mé osobě za některá kritická vyjádření na Facebooku.

Platí to, že vaším nepřítelem není Kronospan, ale „arogantní a neteční“ úředníci? Skutečně vidíte jejich práci tak kriticky?

Ano, vidíme.

I proto plánujete počet úředníků snižovat? Podle vámi zmiňovaného příkladu Teplic, jež mají podobný počet obyvatel, ale polovinu úředníků.

Ano. Ne však nepodloženě. Poučíme se zadáním personálního auditu na magistrátu, abychom se přesvědčili, že Jihlava nemá méně schopné a výkonné úředníky, než mají v Teplicích.

Lídr politického hnutí Spolek za zdravou Jihlavu Milan Matějka

Jak vnímáte v poslední době hodně citlivé téma – Horáckou multifunkční arenu (HMA)? Je pro vás představitelné, že by se realizoval stávající projekt? Nebo byste volili jiné řešení?

I zde máme jasné odpovědi. Jsme proti megalomanskému předraženému projektu multifunkční arény, kterou bychom podpořili skutečně jen v lepší době, mimo město, s dostatečným parkovištěm a dobrou dopravní dostupností, umožňující nejen sportovní, ale i kulturní vyžití. To samozřejmě za předpokladu, že bude projekt dobře připraven a bude předem zajištěno jeho financování. Tak tomu v současné době rozhodně není.

Současné vedení města chce situaci řešit vysokým úvěrem...

Pokud si město půjčí, kde vydělá peníze třeba jen na splácení desítek milionů korun plynoucích z úroků? Ty pak nutně budou chybět jinde. A kdo zaplatí neskutečně drahé energie, potřebné třeba jen na zakonzervování arény? Samozřejmě, opět město ze svého rozpočtu... Proč jihlavští zastupitelé jezdili do Finska a nepodívali se do Karlových Varů? Pokud máme správné informace, tak podobně velké město jako Jihlava, avšak s naprosto jiným finančním zázemím, řeší v současnosti problém, co dále s KV arénou.

Nebylo by ale další odložení či upravování současného projektu HMA riskantní? Jihlava by mohla přijít o přislíbenou dotaci 300 milionů od Národní sportovní agentury.

A vy si myslíte, že je odpovědnější zadlužit město na dlouhá léta dopředu?

Rozhovory s lídry Předvolební seriál Rozhovorem s Milanem Matějkou začíná seriál, který představuje vybrané lídry stran a hnutí, jež budou ve volbách usilovat o křesla v jihlavském zastupitelstvu. Pořadí rozhovorů se odvíjí od výsledku loňských sněmovních a minulých komunálních voleb. Další díl se zaměří na koalici ČSSD a Levice, jejíž kandidátku vede Martin Hyský.

Manažer výstavby HMA David Beke argumentuje tím, že rekonstrukce CZ Loko Arény se podobá operaci 95letého pacienta. A že její realizace by byla nejistá. S tím nesouhlasíte?

Možná by nebylo nezajímavé zjistit, kolik peněz z městské kasy již bylo panu Bekemu v rámci projektu HMA vyplaceno. Pak bychom možná lépe chápali motivy, proč ji tak neustále obhajuje. Pokud si pan Beke myslí, že 95letý pacient se má nechat umřít, my máme naprosto jinou představu a jinak nastavené měřítko hodnot.

Jedním z bodů vašeho programu je vyřešení parkování u nemocnice a Domu zdraví. Jak byste tento problém konkrétně řešili? Parkování je v Jihlavě problémem nejen v této lokalitě.

Ptáte se na léčbu lékaře, který ještě nezná přesnou diagnózu. Jsme v politice naprostými nováčky, naše hnutí bylo ministerstvem vnitra zaregistrováno před pouhými třemi měsíci. V případě úspěchu ve volbách se musíme nejprve seznámit s územními plány, získat všechny další nutné informace, a pak – společně s případným koaličním partnerem – rozhodnout a vybrat nejlepší řešení.

Z dalších bodů vašeho programu mě zaujalo MHD zdarma. Je v současné ekonomické situaci a krizi energií reálné, aby město plně dotovalo městskou hromadnou dopravu?

Pokud nebude přebujelý magistrát ujídat tolik peněz z krajíce města, mohou se ušetřené prostředky věnovat na projekty, které pomohou občanům Jihlavy, ať již úlevou na poplatcích za MHD či svoz odpadu a podobně.

Co osobně považujete za nejpodařenější a naopak nejméně podařené rozhodnutí stávající koalice na jihlavské radnici?

Nevidím žádná pozitiva. Jak jsem již řekl jinde, výjimkou by mohlo být dokončování opravy ulice Jiřího z Poděbrad. Je-li to úspěch, po čtyřech letech od rozkopání...

Jakou známku by si tedy radní od vás za uplynulé volební období zasloužili?

Nejsem učitel, nebudu známkovat. To za mě udělají za pár dní voliči. Věřím, že současný magistrát od nich dostane jen to, co si za poslední roky zasloužil.