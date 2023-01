V rodné vsi generála Svobody vyhrál prezidentské volby další generál

Petr Pavel v prezidentské volbě v Hroznatíně, vesničce mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím, vyhrál nad Andrejem Babišem už v prvním kole. Těsně o dva hlasy. V druhém kole byla jeho převaha přesvědčivá. Nově zvolený prezident - bývalý náčelník generální štábu a předseda vojenského výboru NATO - získal v obci s 91 voliči 39 hlasů, expremiér pouze 27. Hlasovalo přes 72 procent voličů.

A jak místní vnímali prezidentské volby? „V prvním kole jsem volil Fischera, teď budu volit Pavla. Babiš zklamal, v těch přestřelkách to dost podělal, i když já jsem měl jasno už dřív. Doufejme, že se politická morálka změní, věřím v to,“ svěřil se anonymně ještě před volbami jeden z místních chalupářů, který ale kvůli trvalému bydlišti volil jinde.

Že bude Petr Pavel v česko(slovenské) historii už druhý generál na Hradě, si uvědomuje. „Ale hlavně aby se jako voják nechoval. Dovedl bych si ho představit spíš jako ministra obrany, nevím, kde našli Černochovou,“ pokračoval chalupář v debatě o politice.

S reportérem se pak dala u kapličky na návsi do řeči i jedna z místních žen. Ludvíka Svobodu prý místní vnímají jako rozporuplnou osobnost, která ovlivnila život řady rodin. Politika podle ní lidi hodně rozděluje, dokonce si s kamarádkou při procházkách zakázaly témata jako politika a covid. „To nemá cenu, neshodneme se,“ vysvětlila.

„Babišovi chybí důstojnost“

I ona v druhém kole volila Petra Pavla, i když měla před dvěma týdny jiného favorita. „Ale panu Babišovi nevěřím. I když na mě ve svých počátcích v politice působil i s Okamurou jako nová krev, nelíbí se mi hlavně jeho podnikání. Poctivě sleduji debaty, panu Babišovi chybí důstojnost prezidentského úřadu, vůbec si ho v té roli nedovedu představit,“ popisuje svůj názor na poraženého finalistu.

„Ať si dělá problémy v opozici, to je v pořádku, aby žádná ze stran neusnula na vavřínech. Ale jako prezidenta opravdu ne,“ tvrdila přesvědčivě s tím, že prezident má sice malé pravomoci, ale obrovský vliv.

I přes důležitost voleb obyvatelka Hroznatína doufala, že obecní ples bude o víkendu větším tématem. „Ples totiž sjednocuje,“ vyzdvihla.

Kdo že je nejslavnějším místním rodákem, je patrné i z archivních snímků pověšených ve volební místnosti, která jinak slouží jako zasedací místnost obecního úřadu. Ten se nachází jen pár desítek metrů od Svobodova pomníku a rodného domu na návsi.

Bude po volbách klid?

„Prezidenta Svobodu si tady pamatuje ze starších lidí každý. Každý z nich se s ním shledal, mnozí byli i na setkání s ním, když už ho zvolili prezidentem, na Hradě, nebo když Svoboda přijel na návštěvu Hroznatína. Svobodova sestra byla moje babička. Myslím, že on se nezměnil, ani když už byl prezidentem, zůstal pořád stejný, srdečný, družný,“ řekla členka volební komise Marie Štveráčková-Hladká.

Její kolegyně se těšila na to, až bude po volbách klid. „Lidi se hádají v rodinách a je to zbytečné. Ale on klid stejně nebude,“ řekla se smíchem předsedkyně komise Jaroslava Pacalová. Že politika lidi dělí, uznává i nezávislá starostka Jana Uchytilová. Do rozhovoru o Ludvíku Svobodovi ani o volbách se jí kvůli špatné zkušenosti z minulosti nechtělo.

„Máme tu 91 voličů, každý má svůj názor. Lidí se zásadně na jejich názory ohledně politiky neptám, protože pro mě není politika čistá věc. Akorát lidi rozděluje,“ vyjádřila se žena, která obec vede už 25 let.

Ve vesnici se podle starostky nikdo k volbám veřejně moc nevyjadřoval. „Hlavním tématem byl spíš náš první obecní ples. Měl velký úspěch, všichni odcházeli spokojeni. Volby v pátek večer nikdo neřešil, lidé se bavili,“ ocenila.

Raději pátek než sobota

Termín vybrali Hroznatínští docela prozíravě. „V sobotu by se možná víc řešila politika a nebylo by to tolik o té společenské události,“ poznamenala Uchytilová.

Pod sněhem ještě vykukovaly věnce položené u Svobodova pomníku, které tu jsou od konce listopadu, kdy se každoročně koná pietní akce u příležitosti výročí prezidentova narození.

Jeho odkaz přitahuje nejrůznější skupiny lidí. Před třemi roky, při květnovém výročí konce války, se zde zastavili na svém motorkářském tažení kontroverzní Noční vlci.