Povolební vyjednávání míří ke konci, jasno už je v Třebíči i Novém Městě

„Dostali jsme se několikrát do patové situace, protože post starosty si nárokovaly oba subjekty, jež získaly nejvíce mandátů. Nakonec jsme se ale domluvili způsobem přijatelným pro obě strany,“ popsal Pavel Pacal.

V devítičlenné radě města má mít ANO i Pro Třebíč po čtyřech radních, lidovcům náleží jedno křeslo. Starostou bude Pacal.

„Nakonec rozhodl hlavně počet preferenčních hlasů,“ podotkl Miloš Hrůza (ANO), jenž se stane opět 1. místostarostou. ANO mělo sice ve volbách o 0,51 procenta hlasů víc, Pacalovi ale dalo hlas 3 278 lidí, zatímco Hrůzovi o 351 méně.

Kompenzací pro ANO je obsazení postu dalšího uvolněného místostarosty. Ten náleží Pavlu Fraňkovi, někdejšímu náměstkovi hejtmana Kraje Vysočina. Také lidovci budou mít v radě místostarostu, jímž se stane opět Pavel Janata. Vyjma Fraňka tak jde o sehraný tým, jenž tvořil nejužší vedení města i v uplynulých čtyřech letech. V opozici je uskupení Břehy, Třebíč Občanům! a SPD.

„Do 14. října máme čas, abychom návrh koaliční smlouvy projednali ve svých klubech,“ řekl Hrůza. Poté jej bude schvalovat nově zvolené zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání. To proběhne pravděpodobně 20. října.

Šmarda se starostou stává již počtvrté

Změna kurzu se nedá čekat ani v Novém Městě na Moravě. Díky přesvědčivému vítězství hnutí Lepší Nové Město (ČSSD + nezávislí) bude v čele města počtvrté Michal Šmarda, pokračovat ve vedení města má i Stanislav Marek (Sdružením nezávislých kandidátů pro obce) a Jaroslav Lempera (Lepší Nové Město).

„Podařilo se nám dohodnout spolupráci se Sdružením nezávislých kandidátů pro obce, KDU-ČSL a TOP 09,“ oznámil Šmarda. „Koaliční smlouvu jsme podepsali ve čtvrtek večer. Dohodli jsme se, že rada bude pokračovat v dosavadním složení,“ doplnil.

Koalice disponuje 15 hlasy z 23. Jak oznámil Michal Šmarda už dříve, coby šéf ČSSD se chce politické funkci už zase věnovat naplno. Od loňského prosince byl totiž kvůli restartu sociální demokracie pouze neuvolněným starostou. Zastupitelé se poprvé sejdou 17. října.

V opozici bude Nový směr (ANO + nezávislí) se čtyřmi mandáty a ODS, která má tři zastupitele, a také Piráti a nezávislí s jedním křeslem. Ani přes kritickou kampaň vůči dosavadnímu vedení města se jim nepodařilo získat tolik hlasů, aby na radnici došlo k výměně.

„Je těžké porazit dlouho budovaný, propojený systém. S takovým systémem se nechceme spojovat a být s ním ztotožňováni,“ poukázal zakladatel a lídr Nového směru Libor Černý. Odmítá termín „opozice“, chce být ombudsmanem občanů.

Jednání pomalu vrcholí i v Pelhřimově

Povolební vyjednávání vrcholí tento týden v Pelhřimově. Tam se v pondělí večer sešla ODS s Piráty. Dnes se má potkat ODS s vítězným hnutím ANO a s ČSSD.

Už krátce po volbách ale starosta Ladislav Med (ODS) nevyloučil, že by nová koalice mohla stát na půdorysu té dosavadní, tedy ve spojení ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Tak by vznikla křehká většina 11 mandátů proti 10. Je však možné, že trojici doplní ještě jedno uskupení. Mohou to být například Piráti i Za zdravý Pelhřimov, kde je lídrem bývalý hejtman Jiří Běhounek (ČSSD).

V Pelhřimově získaly po pěti mandátech z 21 dvě strany - ANO a ODS. Po třech křeslech mají lidovci, TOP 09 a uskupení Za zdravý Pelhřimov. Po jednom vybojovali Změna pro Pelhřimov a Piráti.

Kolečka schůzek se rozbíhají v Jihlavě

Povolební vyjednávání v Jihlavě, minulý týden blokovaná vyhrocenou senátní kampaní, začínají teď druhým kolem schůzek. „Dnes (v pondělí - pozn. red.) máme členské setkání, místní radu a setkáme se s KDU-ČSL, kde všechny seznámíme s dosavadním průběhem schůzek. V úterý začne druhé kolo jednání. Máme naplánované setkání se zástupci hnutí ANO,“ uvedl David Beke, předseda ODS v Jihlavě.

Pro STAN bude zásadní dnešní schůze místního sdružení. „Budeme hlasovat o tom, s kým v koaličním jednání pokračovat. Podle toho se budou odvíjet další kroky. V tuto chvíli je ze hry SPD. Jinak se chceme sejít se všemi subjekty,“ sdělil Radek Hošek, lídr STAN.

V Jihlavě ve volbách už potřetí v řadě zvítězilo ANO. S lídrem Radkem Popelkou získalo 14 mandátů z 37. V předchozích dvou obdobích však vždy skončilo v opozici. Společná kandidátka ODS a KDU-ČSL obsadila druhé místo s 11 mandáty. Po čtyřech křeslech mají SPD, STAN a Piráti s Fórem Jihlava.

V Brodě a Žďáře bude jasno za pár dní

Tento týden by mohla být uzavřena dohoda o sestavení vládnoucí koalice v Havlíčkově Brodě. Myslí si to lídr vítěze voleb Vladimír Slávka. Místostarosta vedl společnou kandidátku hnutí ANO a Žen za Brod, která obsadila 7 z 25 mandátů.

„Pomalu se to nějakým směrem vyvíjí, ale zatím nemohu být konkrétní, ještě nás další jednání čekají,“ pravil. Dohoda má být uzavřena do ustavujícího zastupitelstva, které je 17. října.

V Brodě existují tři možné varianty. První je pokračování stávající koalice, v níž je vedle ODS i hnutí ANO, TOP 09 a ČSSD. Ta by nyní dala pohodlnou většinu 15 hlasů. Obejít by se tak případně mohla i bez sociálních demokratů, kteří získali jediné křeslo.

Druhou možností je sestavení koalice na vládní bázi ODS, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů. Ta by však disponovala pouze jedenácti hlasy, musela by k sobě přizvat alespoň jedno ze dvou nezávislých uskupení Broďáci a Společně pro Brod. Obě mají po dvou mandátech.

Třetí variantou je pak kombinace obou zmíněných možností s jádrem v podobě ANO a ODS. Vznikla by tak širší koalice, která by reflektovala poměrné rozložení sil.

Jednání pokračují i ve Žďáře nad Sázavou, kde volby ovládlo uskupení Žďár - živé město (ŽŽM), získalo 9 mandátů z 27. „Stále platí, že naší snahou je vytvořit širokou koalici,“ uvedl starosta Martin Mrkos (ŽŽM). Její součástí má být i ANO, jež vybojovalo 6 křesel, a lidovci. Na nabídku kývlo nově i ČSSD. Kolem zapojení ODS se stále vedou jednání.