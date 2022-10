Do koalice ve Velkém Meziříčí míří i ODS, starostou má zůstat Kaminaras

Ačkoliv by třináct mandátů uskupení Společně VM stačilo ve velkomeziříčském zastupitelstvu o 23 členech na pohodlnou většinu, snahou vítězů bylo koalici rozšířit. To se podařilo, nezávislí se dohodli s ODS, jež kandidovala společně s TOP 09. Dnes by se měl starostou opět stát Alexandros Kaminaras.