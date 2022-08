Mnozí dosavadní starostové měst na Vysočině chtějí obhájit své posty

Jaroměřice nad Rokytnou

Stávající jaroměřický starosta Karel Müller (ODS) po minulých volbách řekl, že povede město jen jedno období. „A vyzval jsem spolukandidáty, ať během té doby mezi sebou vyberou nějakého mladšího lídra na tuto funkci. Což se také stalo,“ popisuje Müller. Jedničkou kandidátky je nyní Luboš Nedvědický, Müller kandiduje ze sedmé pozice. „Odcházím nezhrzen,“ usmívá se končící starosta.

Bystřice nad Pernštejnem

Po osmnácti letech starostování už ve funkci hodlá skončit sociální demokrat Karel Pačiska. „Již nekandiduji na starostu, protože mám nárok na penzi,“ odpověděl. To potvrdil i šéf ČSSD Michal Šmarda. „V Bystřici Karel Pačiska ustupuje a do popředí jde nová krev,“ oznámil. Starosta sice ještě kandiduje v uskupení Bystřice naše priorita s podporou ČSSD, ale pokud bude zvolen, chtěl by pracovat už jen v zastupitelstvu.

Svratka

Podobný postup jako Pačiska volí starosta Svratky František Mládek, který je v čele města dvanáct let. Letos také postavil kandidátku hnutí Starostové pro občany. „Ale dal jsem se až na šesté místo. Jsem přesvědčen, že nastal správný čas odejít. Je mi 65 let a moc mi záleží na tom, aby se Svratka dále rozvíjela správným směrem,“ popsal Mládek.

Žirovnice, Golčův Jeníkov

Už v roce 1990 byl poprvé zvolen starostou bezmála třítisícové Žirovnice Milan Šmíd, který letos oslavil sedmdesátiny. A je jím dodnes - s výjimkou čtyř let, kdy se stal poslancem. To byl v Žirovnici „pouze“ místostarostou. „Ve volbách povedu opět kandidátku ODS a uvidím, jak volby dopadnou. Pokud dostanu důvěru voličů a stanu se zastupitelem, budu připraven přijmout i případnou kandidaturu na starostu. Ta práce mě pořád baví,“ popsal Šmíd.

Dvacetileté starostování má za sebou v Golčově Jeníkově další občanský demokrat, Pavel Kopecký. Nyní je znovu místním lídrem ODS a také by rád pokračoval.

Ledeč nad Sázavou

Ve složité situaci se Hana Horáková letos v lednu stala starostkou pětitisícové Ledče. Tehdy město přišlo o svého starostu Zdeňka Tůmu, jenž náhle zemřel. Pokud dostane důvěru voličů, chtěla by Horáková pokračovat dál, ať už jako starostka, či zastupitelka. „Kandiduji za sdružení Nezávislí pro Ledeč. Nechci odejít od rozdělané práce, kde prioritou je dořešení sanace skalního masivu Šeptouchov,“ popsala.

Jemnice, Přibyslav, Humpolec

Ve funkci starosty čtyřtisícové Jemnice by chtěl dál pokračovat Miloň Slabý, jenž město vede od roku 2018. „Vytvořil jsem s dalšími dvaceti lidmi nové volební uskupení Pro Jemnici a na kandidátce jsem jako lídr. Je rozpracována spousta projektů. Ty je potřeba dokončit,,“ uvedl.

Na osm let ve funkci by rád navázal i starosta Přibyslavi Martin Kamarád (ODS). Je opět lídrem kandidátky. Chtěl by být dál u několika rozpracovaných projektů. „Je to například zasíťování parcel v lokalitě K Hesovu či revitalizaci náměstí.“

Pokračovat chce i starosta Humpolce Karel Kratochvíl, který vede kandidátku ODS. Nerad by opustil projekty školky, bytového domu či městského obchvatu. „Být starostou úspěšného města je radost,“ dodal.

Brtnice, Horní Cerekev, Telč

Osm let je starostkou Brtnice Miroslava Švaříčková. Letos opět kandiduje z prvního místa jako bezpartijní za ODS s ambicí pokračovat v čele radnice. To by rád i starosta Horní Cerekve Milan Kunst jako lídr kandidátky SNK společně 2022.

„Před čtyřmi lety jsme s novou místostarostkou přebírali zadlužené město, prázdnou kancelář, vymazané počítače, téměř žádné připravené projekty k realizaci. Celé čtyři roky jsme pracovali na přípravě nových projektů, některé se ještě nepodařilo zrealizovat, tak bychom tuto práci chtěli dokončit,“ sdělil Kunst.

V Telči povede kandidátku ODS stávající starosta Vladimír Brtník. „Jsem připraven pro město pracovat v jakékoli roli, kterou mi určí občané a zvolení zastupitelé,“ shrnul.

Světlá, Černovice, Chotěboř

Stejně tak by rád pokračoval František Aubrecht, první muž Světlé nad Sázavou. Kandiduje za sdružení lidovců a nezávislých.

„Je potřeba dokončit revitalizaci náměstí a další navazující projekty, jako přemostění Sázavy u nádraží či koncept budoucího pořádání pouti. Čeká nás i vyřešení rekonstrukce budovy v areálu bývalého bazénu a související výstavby koupaliště,“ vyjmenoval.

Práce ve funkci po dvanácti letech ještě neomrzela ani starostu města Černovice Jana Brožka. Kandiduje opět za Hasiče pro Černovicko. „Stále si myslím, že mohu městu něco dát. Ale na tuto otázku dají odpověď právě volby,“ uvědomuje si.

Chotěboř vede s delší přestávkou už čtrnáct let sociální demokrat Tomáš Škaryd. Nyní je lídrem kandidátky PRO VÁS, což je sdružení členů ČSSD a nezávislých kandidátů. „Pozici starosty chci opět obhajovat a využít tak své zkušenosti,“ oznámil.

Kamenice, Velké Meziříčí, Ždírec

Lídrem kandidátky ČSSD je v Kamenici nad Lipou stávající starosta Jaromír Pařík, jenž by rád také na svoji práci navázal. Častěji než v Kamenici se dosud střídají politici na pozici starosty ve Velkém Meziříčí - i během volebních období. Tím stávajícím je rodák z Kypru Alexandros Kaminaras, nyní lídr místního politického uskupení Společně VM, a rád by pokračoval v čele radnice.

„S kolegy jsme ve vedení města dva a půl roku, ale i za tak krátký čas je možné vyřešit nejeden dlouholetý palčivý problém,“ uvedl Kaminaras.

Stejný záměr pokračovat ve funkci má také starosta Ždírce nad Doubravou Bohumír Nikl za sdružení nezávislých kandidátů. „Máme dost rozdělaných i dokončených akcí a spoustu věcí v plánu,“ shrnul Nikl.

Náměšť nad Oslavou

Poprvé šel do náměšťských voleb v roce 1990 za Občanské fórum. Tehdy se ještě stal Vladimír Měrka místostarostou Náměště nad Oslavou. Od dalších voleb už je téměř tři desítky let až dosud starostou za nezávislé tohoto téměř pětitisícového města na Třebíčsku. Nyní se rozhodl, že uvolní místo někomu mladšímu.

„Letos již v komunálních volbách kandidovat nebudu, tedy ani na starostu. Na radnici jsem sloužil 32 let. Jsem již v důchodovém věku a myslím si, že je čas na střídání generací. Naše kandidátka nezávislých, která pokračuje, má dostatek schopných, vzdělaných a pro město zapálených lidí a to je nejdůležitější. No a taky je potřeba myslet na odpočinek a rodinu,“ loučí se čtyřiašedesátiletý Měrka, který minulé volby vyhrál v Náměšti se sdružením nezávislých kandidátů.