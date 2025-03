Chrámy vody se stávají oblíbenými cíli turistů. I když už svému účelu neslouží

Jaro se přihlásilo a davy potáhnou za sluncem nebo za vodou. Platí to i na Vysočině. Vodárenské stavby jsou trvale předmětem zájmu návštěvníků. A jsou to právě vodojemy, které turisty přitahují čím dál víc. A to i když už neslouží svému účelu. Bývají architektonicky zajímavé a často slouží jako oblíbená vyhlídková místa.