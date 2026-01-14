Nejnižší návštěvnost vinou rekonstrukce. Divný rok jihlavský Vodní ráj přežil

Celková a konečná bilance uplynulého roku ve Vodním ráji zní: 76 838 návštěvníků. Číslo je výrazně nižší než v předchozích letech. Třeba v roce 2024 Vodní ráj navštívilo přes 120 tisíc lidí. Vnitřní areál ale byl od začátku ledna až do konce srpna kvůli výstavbě saunového světa a speciálního bazénu pro plavání kojenců a batolat zcela uzavřen.
„Krytý areál jsme pro veřejnost znovu otevřeli 1. září. Od tohoto data se návštěvnost začala opět rychle zvedat. I díky tomu, že jsme začali poskytovat zázemí plavecké škole a klubům, které se k nám přesunuly kvůli rekonstrukci bazénu Evžena Rošického,“ uvedl mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin Málek.
Jen za poslední čtyři měsíce roku tak krytou částí prošlo přes 45 tisíc lidí. Z toho zhruba 17 tisíc tvořily děti v rámci organizovaného plavání, zbytek připadl na rekreační plavce využívající bazén s atrakcemi a parní lázeň.
Venkovní areál se čtyřmi vyhřívanými bazény loni navštívilo 31 367 lidí. Přestože byl otevřen za každého počasí, největší nápor zažil v polovině srpna. „Absolutní rekord padl 15. srpna, kdy do venkovního areálu akvaparku během jediného dne přišlo 2 276 lidí,“ upřesnil Málek.
Bazén E. Rošického stihl jenom půlsezonu
Statistiky SMJ zahrnují i bazén Evžena Rošického. Ten byl v provozu pouze do konce června, poté se jeho brány uzavřely kvůli plánované rekonstrukci. I za pouhý půlrok jím však prošlo 52 649 návštěvníků
Zajímavostí je, že i přes kratší provozní dobu si tamní sauna udržela vysokou popularitu - navštívilo ji 14 365 lidí, což je dokonce více než za celý rok 2024.
Aktuálně tak hlavní tíhu plaveckých aktivit v krajském městě nese právě Vodní ráj, který se po modernizaci těší z obnoveného zájmu veřejnosti i sportovních oddílů.
Situace se má změnit v létě, kdy by měla být hotová aktuální rekonstrukce bazénu Evžena Rošického. „Demoliční práce už jsou hotové. V tuto chvíli zhotovitel, což je Metrostav, deklaruje, že dodrží termín, což je konec července,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS).
„Každopádně nová plavecká sezona by měla začít v září na novém bazénu a Vodní ráj by měl zůstat pro veřejnost,“ dodal Ryška.