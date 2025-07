Už žádné fronty u Vodního ráje, lidé si mohou koupit vstupenky v e-shopu

„Návštěvníci nyní mohou z pohodlí domova zakoupit online základní druhy vstupného a také dárkové poukazy. Hlavní výhodou online nákupu je získání QR kódu, který zákazníkům umožňuje vyhnout se dlouhým frontám u pokladen. Vstupenku si jednoduše načtou u turniketů a mohou ihned vstoupit do areálu,“ popsala za provozovatele Zdena Mallinu ze Služeb města Jihlavy. Lidé najdou e-shop na webu vodniraj.cz.

V současné době jsou vstupenky k dispozici pouze do letního areálu, protože krytá část je uzavřena z důvodu stavby saunového světa. Postupně se nabídka e-shopu rozšíří o vstupenky do kryté části. Online lístek do venkovní části má platnost 15 dní.

Velká modernizace

„Do budoucna plánujeme také zavést registraci pro abonenty s možností dobíjení kreditu online, což přinese další výhody našim pravidelným návštěvníkům,“ doplnil Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy.

Nyní běží největší investice od vzniku Vodního ráje v Jihlavě. Modernizace a výstavba saunového světa i bazénu pro kojence vyjde na 102 milionů korun. Z důvodu stavby je uzavřena krytá část akvaparku až do konce letošního srpna.

Již loni zde byl otevřen pod střechou nový 25 metrů dlouhý bazén. Má tři dráhy a je vhodný ke kondičnímu plavání. Nahradil původní venkovní kruhový vyhřívaný bazén.