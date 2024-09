Vodní ráj má nový krytý bazén. Jedna dráha pro plavce vyšla na 12 milionů

K vysoké letní návštěvnosti přispělo počasí Ve venkovní části areálu Vodního ráje v Jihlavě provoz skončil v neděli 8. září večer. Od 22. června, kdy letošní letní sezona v největším akvaparku na Vysočině odstartovala, navštívilo venkovní plochu celkem 47 190 osob. „S letní sezonou jsme spokojeni. Protože po dlouhých letech jsme se na venkovní části dostali k hranici skoro 50 tisíc návštěvníků,“ pochvaluje si Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, jež areál provozují. „To jsou čísla, kterých jsme dosahovali někdy na začátku, kdy Vodní ráj začal fungovat. A to se vracíme do roku 2000,“ připomíná spuštění nejstaršího akvaparku na Vysočině. Letošní letní návštěvnosti Vodního ráje pomohlo stabilní počasí. „Letos to vyšlo parádně, protože jestli si dobře vzpomínám, tak přes celé léto jsme měli zavřeno pouze šest dní,“ potěšilo Málka. A právě přibližně sedm desítek zbývajících dní, kdy byl venkovní areál otevřen, se propsalo do dobrých čísel. „Denní návštěvy nebyly extra vysoké, nepadaly rekordy přes dva tisíce. Ale byly stabilní,“ okomentoval situaci Málek. „Z letité zkušenosti víme, že pokud je dlouhodobě hezky, slunečno, teplo a není déšť, lidé se naučí chodit a chodí pravidelně. A letošek je toho důkazem,“ dodal mluvčí SMJ. Venkovní část bude mít Vodní ráj otevřenou i v příštím roce.