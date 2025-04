Pod Vírem propojí Žďársko a Brněnsko nový vodovod, stará úpravna skončí

Voda z nádrže Vír, tedy z Vysočiny, se ve Švařci již nebude upravovat jen pro Brno a okolí, ale nově i pro obyvatele více než osmdesáti obcí na Bystřicku, Novoměstsku, Vekomeziříčsku a Žďársku. Tam zatím putuje přes již dosluhující úpravnu vody pod hrází Vírské přehrady.

Dojde tak k unikátnímu mezikrajskému propojení brněnských a žďárských vodárenských soustav; konkrétně zmíněného VOV a skupinového vodovodu Žďársko.

„Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dělá tímto rozhodnutím počáteční kroky pro dlouhodobou dostupnost pitné vody nejenom v území své vlastní působnosti, ale i v nadregionálním měřítku,“ okomentoval Martin Horák, místopředseda Svazu vodovodu a kanalizací Žďársko (SVK) a starosta Bystřice nad Pernštejnem.

Modernizace vírské úpravny se nevyplatí

Surová voda z nádrže Vír putuje nyní přes Švařec na Brněnsko, kde je však pouze doplňkem levnějších podzemních zdrojů. Z Vírské přehrady jsou pak zásobovány hlavně desítky tisíc domácností z části žďárského okresu – poté, co voda projde přes zmíněnou ÚV Vír. Právě tento objekt, pocházející z roku 1964, už ale nutně potřebuje opravy a modernizaci, stejně jako jeho technologie úpravy vody. Dle posudku, který si SVK Žďársko coby vlastník nechal zpracovat, by však proměna úpravny vyšla na 700 milionů korun. Kromě technologických prvků by totiž bylo třeba přestavět celou budovu, včetně střechy.

Vzhledem k finanční náročnosti této investice se proto znovu otevřela varianta, zda k úpravě vody z Víru nevyužít i pro část Žďárska nedaleký vysokokapacitní kolos ve Švařci, který, byť na území Vysočiny, slouží dnes pro brněnskou vodárenskou soustavu a provozují jej Brněnské vodárny a kanalizace.

Zhruba dvouletá jednání o tomto záměru, včetně složité administrativní a právní přípravy, završilo dnešní podepsání smluv mezi čtyřmi subjekty – dvěma vlastníky a dvěma provozovateli vodárenských soustav ze dvou krajů.

Z Víru do Švařce, pak novým přivaděčem zpět

A jak to bude v praxi vypadat? Ze Švařce povede více než sedm kilometrů dlouhý přivaděč, jímž bude upravená voda hnána zpět k přehradě Vír. Přes čerpací stanici, jež nahradí původní vírskou ÚV, pak voda poputuje do jednotlivých obcí v regionu. To si ale vyžádá i mnohé další úpravy. Bude muset dojít k rozšíření vodojemů, úpravám technologií či budování čerpacích stanic. Výrazně vyšší kapacitu by měl poté mít například vodojem ve Žďáře nad Sázavou.

Do budoucna by tak bylo možné zásobovat přes Švařec vodou z Víru všechny obce žďárského okresu. Řada z nich sice využívá nyní hlavně přehradu Mostiště na Velkomeziříčsku, díky projektu bude ale systém operativnější a vodu si bude možné také obousměrně „přeposílat“.

„Mohli bychom zdroje využívat dle aktuální potřeby – například s ohledem na počasí, případné havárie nebo i na momentální kvalitu vody v Mostištích a Víru. Zkapacitnění žďárského vodojemu nám navíc umožní udělat si větší zásoby vody, v tom máme nyní rezervu,“ hodnotí Radek Zlesák, předseda SVK Žďársko.

Úpravy by měly vyjít na zhruba 500 milionů korun, svazek se proto pokusí na ně sehnat dotace. Ty se zatím povedlo získat na projektovou dokumentaci; jen ta ostatně vyjde na 20 milionů. „Avšak podmínkou proplacení dotace je zajištění stavebního povolení v téměř šibeničním termínu do června 2026,“ upozornil Martin Horák.

Čtvrt století stará, i tak spolyká 1,5 miliardy

Zatím je hotová dokumentace pro územní rozhodnutí a jsou zajišťovány souhlasy vlastníků pozemků, přes něž povede přivaděč ze Švařce k Víru. Ten bude ve většině své trasy lemovat řeku Svratku.

Ještě větší investice však chystá samotná ÚV Švařec, která je zhruba čtvrt století stará. Tam dojde ke kompletní rekonstrukci a modernizaci objektu i technologií, jež vyjdou na zhruba 1,5 miliardy korun.

„Od státu jsme obdrželi dotaci 17 milionů korun na projektovou dokumentaci. Abychom ji mohli využít, k realizaci musí dojít do deseti let,“ popsal Vladimír Šmerda, předseda představenstva VOV.

Doplnil, že ve financování spoléhají na podporu státu. „Jsme ale připraveni to stavět i z vlastních prostředků, aby občané na Žďársku i Brněnsku měli dostatek pitné vody,“ dodal Šmerda.