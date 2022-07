Soud zastavil vlek na Vysoké, kvůli sporu o pozemek se nebude ani lyžovat

„Špatná zpráva pro aktivity na sjezdovce a lyžování na Vysoké. Hrtúsovi vyhověl Nejvyšší soud ve sporu o pozemek pod vlekem a zrušil rozhodnutí, kterým jsme potřebný pozemek získali. Bohužel tak asi nebudeme mít možnost v dohledné době vlek používat a provozovat,“ oznámil koncem minulého týdne Adventure Park Vysoká na svém facebookovém profilu.

Jádrem sporu je zhruba 390 metrů čtverečních na okraji sousedního pole. Vlek, který je v majetku města, do něj zasahuje svým horním koncem. Pole v minulosti farmář Hrtús koupil od původního vlastníka za ne zcela vyjasněných okolností.

Brodská radnice i vedení Lyžaře mělo za to, že je původní vlastník při prodeji obešel a nenabídl jim předkupní právo. Krajský soud jim dal za pravdu a nařídil, aby farmář dotčenou plochu městu prodal. Po dovolání Hrtúse však Nejvyšší soud verdikt změnil.

„Je to pro nás kudla do zad,“ zlobí se nyní Tomáš Kučera, předseda TJ Lyžař a jeden z autorů projektu Adventure Parku. „Nevím, jak je možné, že jeden soud rozhodne tak a druhý verdikt naprosto otočí. Opravdu je to rána pod pás,“ diví se.

Letní provoz měl vydělat na zasněžování

„Rozsudek teprve s právníkem analyzujeme a budeme se domlouvat, co dál. Jde o předkupní právo na část pozemku, kde se nachází vlek. Zjevně to vypadá tak, že abychom na tuto část měli nárok, musíme doložit, že vlek je liniová stavba,“ komentoval rozsudek havlíčkobrodský místostarosta Zbyněk Stejskal s tím, že projednávání případu by se mělo vrátit zpět ke krajskému soudu.

I kdyby město v novém projednání uspělo, pro Adventure Park a Lyžaře to je obrovská rána, ze které se také nemusí vzpamatovat. Soud svým rozhodnutím nejen zrušil celou letní, ale s největší pravděpodobností i nastávající zimní sezonu. Že by se vůbec nelyžovalo, by se tak v oblíbeném středisku stalo už počtvrté z posledních pěti let.

„Při současném razantním zdražování energií a prakticky všech dalších cen a vstupů jsme se právě letní sezonou chtěli na zasněžování připravit. Bez léta na zimní provoz nevyděláme,“ obává se Tomáš Kučera.

Spolu s podobnými nadšenci do výstavby areálu vložil nemalé peníze a spoustu času i energie. Společně se jim podařilo obnovit provoz chaty se zázemím, vybudovali u ní terasu se zahrádkou. Konají se tu akce, oslavy i svatby, zprovoznit se podařilo i malý kemp.

Náklady naskakují, i když kotvy stojí

Od jara se lopotili s budováním trailu pro bikery na sjezdovce. „Podařilo se nám připravit sjezd se zatáčkami, klopenkami i několika skoky. Je to lehčí trať, aby si ji mohl kdokoliv přijet vyzkoušet, i třeba rodiny s dětmi,“ popisuje Kučera.

Vlek upravený pro letní provoz, což si vyžádalo novou a ne zrovna levnou revizi, měl tahat bikery zpět na kopec. Provozovatelé areálu už měli dokonce objednané terénní koloběžky, které tu zájemcům chtěli půjčovat. Pro jejich vyznavače vytvořili na Vysoké několik tras. Bez vleku, který je pro zdejší adrenalinové aktivity zásadní, však tyto nápady padají.

„Přál bych soudci, aby něčemu věnoval tolik peněz a energie a pak mu to celé jedním rozhodnutím někdo zkazil. Adventure Park není barák, který je možné zamknout a nechat být. Náklady nám tu naskakují, i když nejsme v provozu,“ kroutí hlavou Kučera.

Jak dodává, domluva s farmářem Hrtúsem, ačkoliv by to bylo nejlepší řešení, není možná. „Se vším neustále odkazuje na právníky,“ krčí Tomáš Kučera rameny.

V záloze je drahý projekt na zkrácení vleku

Co bude s Vysokou dál, tak není vůbec jisté. „Budeme dál bojovat a snažit se to celé znovu otočit a vyřešit, ale nedá se teď odhadnout, jak dlouho to bude trvat. Zatím jsme v létě pro cyklisty a v zimě pro lyžaře díky Hrtúsovi bez vleku,“ konstatují provozovatelé na Facebooku.

Ani představitelé města nejsou v tuto chvíli moudřejší. „Je to otevřené. Ale do zimy se to určitě nevyřeší,“ podotkl místostarosta Stejskal.

Jedním z řešení by mohl být projekt, na němž vedení města s Lyžařem pracují. Jde v něm o zkrácení vleku a odsunutí horní stanice ze sporného pozemku. Případně je ve hře i doplnění vleku o mezistanici a jeho rozdělení na horní a spodní část. Usnadnilo by to zasněžování.

„Ale pouhé zkrácení vleku odhadujeme minimálně na 800 tisíc korun. Při současných potížích, našich dosavadních investicích a nemožnosti vydělat si to nebudeme moci dovolit. To by muselo zaplatit město,“ na rovinu říká Tomáš Kučera.

Farmář Miroslav Hrtús je v Brodě a okolí v posledních letech velmi známou postavou. Neustálými připomínkami a žalobami už léta brzdí i stavbu jihovýchodního obchvatu města.