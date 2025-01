Video s útokem vlčí smečky děsí Žďársko. Je to hoax, uklidňují ochranáři

„Toto video však nepochází z České republiky, ale z Rumunska. Šíří se po sociálních sítích či aplikaci WhatsApp s tím, že se má jednat o vlky z Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy,“ informovala Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Podle jejích pracovníků jde skutečně o typický hoax, jehož cílem je vzbuzovat paniku a obavy. Podobné falešné zprávy, například i o chování vlků či jejich původu, jsou navíc dle ochranářů poměrně časté.

„Za ten den dva, co se tomuto případu věnujeme, ke mně doputovalo od různých lidí desítky lokací, které mají být ‚zaručeně‘ dějištěm onoho videa,“ povzdechl si v pátek dopoledne Václav Hlaváč, ředitel regionálního pracoviště AOPK na Vysočině, kam spadá i Chráněná krajinná oblast (CHKO) Žďárské vrchy. Smečka měla údajně útočit třeba v okolí Račína na Žďársku nebo Třech Studní a Studnic na Novoměstsku.

Ochranáři uvítají poznatky veřejnosti V případě jakýchkoliv dotazů ale i informací o výskytu vlků na Vysočině lze kontaktovat pracovníky AOPK ČR na čísle: 602 205 590, 602 486 387 nebo e-mailu vysocina@nature.cz. Aktuální a ověřené informace využívá AOPK hlavně pro jednání s chovateli ovcí a koz, pro něž může přítomnost vlků představovat reálný problém. S chovateli se pracovníci regionálního pracoviště Vysočina pravidelně schází. Poslední setkání proběhlo ve Žďáře nad Sázavou 10. října 2024, další je v plánu 22. ledna 2025 na Správě CHKO Železné hory v Nasavrkách. Veřejnost i samosprávy obcí mohou informace získat i prostřednictvím přednášek, speciálních seminářů či z webu AOPK. „O aktuálním výskytu vlků budeme starosty obcí v CHKO Žďárské vrchy a Železné hory informovat také na společných setkáních, plánovaných na počátek března,“ uvádí AOPK.

„Když se někde povede natočit chytlavé, atraktivní video, tak už si pak žije na sítích vlastním životem. Klidně obletí celou Evropu během pár dnů,“ konstatoval Hlaváč. Záběry i několik dní staré lze najít nejen na rumunských, ale i polských nebo třeba litevských internetových zdrojích.

„Mně video poslal emailem známý, co se věnuje myslivosti, s tím, že je to natočené někde poblíž Studnic. Docela mě to šokovalo. Přišlo mi ale divné, že by se tu taková smečka pohybovala, a nikdo o tom nic nevěděl. To už by muselo být poznat třeba i podle stop ve sněhu, roztrhaných zvířat a podobně,“ míní muž z menší obce nedaleko Žďáru nad Sázavou, jenž si nepřál být jmenován.

Takových lidí, které video vystrašilo, je ale mnohem víc. Například ve Sněžném na Novoměstsku se na vedení obce obracela řada vyděšených obyvatel.

„Hned dnes ráno (v pátek 17. ledna, pozn. red.) jsem to už musela řešit se správou CHKO, protože se tady začala šířit panika. Především starší obyvatelé se totiž opravdu bojí. Volali mi a ptali se, co se děje, zda je to pravda,“ popsala starostka Sněžného Renata Dvořáková.

Už kdysi se prý v městysi případy takovýchto dezinformací ohledně vlků objevily, ale tento je podle ní zatím nejhorší. „Tahle situace na mě působí jako hraniční, skoro už jako překročení zákona,“ míní starostka.

Video prý někteří lidé našli na facebookové stránce o myslivosti. Místní myslivci však o původu nahrávky mnoho neví. „Video jsem viděl už někdy před týdnem, ale mělo se jednat o záběry někde z Jeseníků. Tady od nás určitě nepochází,“ vyjádřil se Milan Veselský, hospodář Mysliveckého sdružení Sněžné.

Záznam vlků se dostal ve čtvrtek večer i k Jiřímu Subému, starostovi Račína na Žďársku. Tam je ale oproti Sněžnému mezi lidmi klid. „V obci kolem toho naštěstí žádná panika nevzniká. My tady v okolí vlky máme, tříčlennou rodinu. Je to původně polský Gagat, jeho partnerka a jeden potomek. A co vím od místních, kteří už vlka viděli, tak vždy šlo jen o jedno zvíře. Video tedy asi sotva bude pravdivé,“ myslí si starosta.

Stejný názor má i Jiří Lojek, vedoucí lesní správy Račín z Lesního družstva obcí Přibyslav. „Nějaké video tohoto druhu, kde dochází k útoku smečky vlků na divoká prasata, jsme viděli, ale u nás to natočené rozhodně není. Vlci se tu vyskytují, ale pouze sporadicky, nejde o žádnou smečku,“ shrnul Lojek.

Kvůli hrozbě zbytečného šíření paniky a také nenávisti vůči chráněnému živočišnému druhu apelují nyní pracovníci AOPK na veřejnost, aby byla při přejímání a poté i šíření různých zpráv obezřetná. „Lidé by si měli informace ověřovat a nebrat každé video, které k nim po několikerém přeposlání doputuje z neznámého zdroje, jako pravdivé. Taková dezinformace se dnes díky sociálním sítím šíří jako lavina,“ řekl Hlaváč.

Na území CHKO Žďárské vrchy aktuálně žije už zmíněná jedna menší rodinná skupina v Ranském polesí. „Mohou se tu samozřejmě objevit i vlci, kteří tudy přecházejí, ale to jsou jen jednotlivci,“ podotkl Hlaváč.

Zdůraznil, že tajit výskyt vlků nemají ochranáři zapotřebí. „My vlky ve Žďárských vrších dlouhodobě monitorujeme a naopak se snažíme k tomu vždy poskytovat aktuální informace. Jsme v kontaktu se starosty obcí a především pak s chovateli hospodářských zvířat. Míváme pravidelná setkání, informujeme také veřejnost. Nikdy jsme nic ohledně vlků neskrývali,“ uvedl Hlaváč.

Ochranáři vítají i poznatky od veřejnosti, jež jsou vždy prověřovány.

Nedávno například AOPK zveřejnila i aktualitu o prvním ověřeném pozorování vlka v CHKO Železné hory. Zvíře, o němž dosud kolovaly jen nepotvrzené zprávy, se podařilo dvakrát zachytit na záznamu z fotopasti. Hlášení o pozorování vlků, zejména ze severní části CHKO se tam začala objevovat už koncem roku 2023. S jistotou potvrdit se je ale podařilo loni na podzim. „Podle všeho se na území CHKO pohybuje zatím jen jeden vlk,“ sdělil v prosinci za AOPK Vlastimil Peřina.