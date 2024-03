Nahoře nástupiště VRT, dole regionální vlaky. Jihlavský terminál má mít tři úrovně

Soutěže se zúčastnilo celkem 25 českých a zahraničních architektonických ateliérů. Vítězem soutěže se stal projekt francouzsko-českého sdružení AREP Architectes monom.

Jak řekl Matyáš Hron ze Správy železnic, který má na starosti přípravu těchto soutěží, je jihlavský terminál situován v extrémně složitém území. Těžkou práci měli s návrhem i architekti. „Museli se vypořádat s obrovskou fragmentací území, s křížením s dálnicí či napojením na konvenční železniční trať, která místem už vede,“ uvedl.

Porota u vítězného návrhu ocenila krátké trasy přestupu mezi jednotlivými druhy dopravy, ale i to, jakým způsobem je terminál začleněný do krajiny. „Od začátku jsme věděli, že chceme vytvořit terminál, který bude propojen s krajinou a bude přinášet typické prvky, které Vysočina má. V našem podání chce být terminál minimalistickou a zároveň ekologickou dominantou s nízkou energetickou stopou,“ představil vítězný návrh architekt Igor Hobza, jeden ze členů vítězného týmu.

Terminál Jihlava se má stát důležitým dopravním uzlem pro celou Vysočinu. Sloužit má jako přestupní bod mezi vysokorychlostní a běžnou železnicí, městskou a meziměstskou dopravou. Terminál bude také napojený na regionální trať mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem a přilehlou dálnici. Součástí je také parkoviště pro až tři tisíce vozů.

Na navržený terminál je třeba hledět ve třech výškových úrovních. V té nejvyšší je vedená vysokorychlostní železnice, kde jsou až 400 metrů dlouhá krytá nástupiště. Pohyb skrz terminál má být pro cestující intuitivní. Stačí vystoupat nebo sestoupit o jednu úroveň z hlavní odbavovací haly, aby se dostali buď k vysokorychlostním, anebo regionálním vlakům. Přestup na autobusy či auta bude také zajištěn z jediné odbavovací haly.

Součástí návrhu je také obloukový most pro rychlovlaky přes dálnici. Podle předpokladů má terminál denně odbavit až 6 tisíc cestujících a projet by jím mělo až 118 vlaků. Dvakrát za hodinu zde potom zastaví vysokorychlostní spoj, kterým má cesta do Prahy trvat kolem 50 minut a do Brna kolem 40 minut.

Nová železnice bude určená pro osobní dopravu. Vlaky po ní budou jezdit rychlostí až 320 kilometrů v hodině. Trať bude využívat několik druhů spojů, od expresních až po rychlou regionální dopravu.

„Vysokorychlostní tratě budou znamenat důležitý krok do budoucnosti české železnice, ale také budou důležité pro budoucnost a rozvoj regionů,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Podle Jiřího Svobody, generálního ředitele Správy železnic, má záměr podpořit jak dálkové cesty, tak denní dojíždění. „Z Jihlavy bude všude blízko. A to i do zahraničí,“ uvedl.

Odhadovaná cena nového terminálu je 2,75 miliardy korun a s výstavbou by se mělo začít v roce 2029. Celý úsek vysokorychlostní železnice, který povede přes Vysočinu mezi městy Světlá nad Sázavou, Jihlava a Velká Bíteš, by měl stát podle odhadů 80 až sto miliard korun. Podle Jakuba Bazgiera, ředitele stavební správy Správy železnic by se mohla trať začít budovat též v roce 2029.

Všechny architektonické návrhy na stavbu jihlavského terminálu si mohou lidé prohlédnout až do 17. dubna na výstavě v jihlavském DKO.