Stát zvýší počet podporovaných dopravních staveb kvůli rozšíření Dukovan

Až dosud viděl státní aparát hlavní trasu pro návoz materiálu k dostavbě dukovanské elektrárny zejména ve směru z Týnce nad Labem přes Havlíčkův Brod, Jihlavu a Třebíč. Právě v té buduje nové obchvaty, opravuje silnice a zpevňuje mosty. Po upozornění vedení Kraje Vysočina do celkového projektu zařadil i další úseky.

„Z hlediska přepravy osob i materiálu jsou tu i další trasy, které je třeba řešit, především od dálnice D1. Společně s vládou jsme našli řešení. Do návozových tras se například zařadí jihovýchodní obchvat Velkého Meziříčí, což je obrovská a hodně komplikovaná stavba,“ informoval po jednání s ministry hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS).

Upozornil při tom na tíživou situaci, do níž se celé město dostane v případě, že na dálnici poblíž Meziříčí dojde k nehodě. Veškerá doprava pak proudí po silnici 602 přímo skrz centrum. „Cesta z Velkého Meziříčí se protahuje na tři hodiny,“ podotkl. V minulosti sám z Jihlavy do Velkého Meziříčí dojížděl do zaměstnání.

Do krajských silnic stát investuje už letos. Podle vyjádření ministra dopravy Martina Kupky (ODS) jde o 200 milionů korun. „Z části financujeme stavbu obchvatu Jihlavy, jsme připraveni uhradit i obchvat Brtnice, který by se mohl začít stavět v letošním roce,“ prohlásil.

Případné škody při transportech zaplatí stát

O takzvaných návozových trasách s premiérem ještě před jednáním vlády mluvil starosta Stejskal na zhruba půlhodinové schůzce. „Pro Havlíčkův Brod půjde o stěžejní záležitost, obyvatel města se výrazně dotkne,“ vysvětloval.

„Pan premiér Havlíčkovu Brodu garantuje, že jakmile při přepravě nadměrných nákladů do Dukovan dojde k nějakým nákladům či škodám, tak se o to stát postará,“ tlumočil výsledek schůzky Stejskal.

Transporty nákladů přes Brod budou komplikované v tom, že se nevejdou pod mosty na novém obchvatu ani v Lidické ulici. Budou se proto muset stočit do centra na kruhový objezd, objet stavební školu a po provizorním přejezdu přes železnici vyjet starou Jihlavskou ulicí.

Na jednání vlády ministr dopravy Martin Kupka své kolegy podrobně informoval o konkrétních stavbách, které je před zahájením stavebních prací v Dukovanech potřeba udělat. „Je nutné propojit ulice Jihlavská a Brněnská ve Žďáře nad Sázavou, rozšířit několika odpočívek na dálnici D1, vybudovat obchvaty Pelhřimova nebo Třebíče,“ zmínil premiér Petr Fiala (ODS).

Trasu JZ obchvat má Brod znát za pár týdnů

Toužebně očekávaný je i jihozápadní obchvat Havlíčkova Brodu. Ten do návozových tras pro Dukovany zařazen není, ministr Kupka nicméně jeho výstavbu podpořil. Stát s ním počítá v dohledné době, jen co se najde vhodná trasa. V současné době probíhá posuzování vlivu jednotlivých variant na životní prostředí a jejich ekonomické vyhodnocení.

„Ředitelství silnic a dálnic nyní hledá vhodnou variantu, během několika týdnů by snad mohla být vybrána. A pak se bude pokračovat dál,“ uvedl před jednáním vlády Kupka, který si podle svých slov uvědomuje, že dopravní situace v Brodě není jednoduchá. „Nicméně, jihovýchodní obchvat hodně pomohl a hodně toho vyřešil,“ zdůraznil ke stavbě, kterou v prosinci osobně přijel otevřít.

Prozatím se představitelé Kraje Vysočina s ministry nedohodli na větší podpoře zkapacitnění silnice 38 z Jihlavy na Znojmo a dále na Vídeň. „Toužíme po tom. Ale chápeme, že v případě propojení s Rakouskem dálničním typem komunikace dává stát přednost trase z Brna přes Mikulov,“ konstatoval Vítězslav Schrek.