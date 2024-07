Nový jihlavský hotel ještě neotevřeli, Mádl už tu ale natáčel videoklip

„Oslovily nás s tím, že mají zájem o kavárenské prostory pro natáčení jejich videoklipu,“ uvedl Jan Svoboda, jeden ze dvou spolumajitelů Hotelu Savorsky. „A jelikož pro nás je to úplně ideální čas v tom smyslu, že otevíráme 5. srpna, všechno máme připravené, ale zároveň ještě nemusíme zavírat provoz, tak se to krásně sešlo. Je to úžasná příležitost pro obě strany.“

Tahákem nového klipu by mohl být Jiří Mádl, filmový herec, režisér a scénárista. „Primárně je to o tom, že Jirka je úžasný herec a na tu roli se, myslím, extrémně hodí,“ usmál se Svoboda. „Víc bych ale nerad říkal, protože pro diváky to bude překvapení. A nechci prozradit, o čem to bude.“

Hotel Savorsky se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách bývalého Penzionu Horácká Rychta. „Začali jsme během covidu, čtyři roky nám trvalo, než jsme to dali dohromady. Z toho důvodu, že jsme to chtěli udělat opravdu excelentně,“ vysvětlil Svoboda, podle kterého čtyři Deluxe pokoje navrhovalo italské designové studio.

„Zároveň tu máme standardní pokoje i apartmány na dlouhodobější ubytování,“ doplnil Svoboda.

Zatímco dříve hosté chodili do Horácké Rychty často na polední meníčka, od srpna by do Hotelu Savorsky mohli zavítat na výborné dezerty. „Otevíráme tu první mimopražskou pobočku IPPA café, což je značka nejlepší cukrařiny v Čechách,“ doplnil Svoboda.

Název hotelu odkazuje na významného majitele domu Emanuela Savorského, který zde v 17. století provozoval hostinec.