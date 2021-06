Věznice ve Světlé otevřela oddíl pro těhotné a matky s dětmi do jednoho roku

Na stěně pokoje je namalovaný žlutohnědý lvíček. Pod ním postel pro odsouzenou. Naproti bílá dětská postýlka. O kousek dál stůl se zelenými židlemi a hned vedle přebalovací pult a komoda, nad nimi visí na zdi polička s plyšáky. U protější stěny vybavený kuchyňský kout.

Ne, není to rodinný apartmán v rekreačním středisku. Tak vypadá jedna ze čtyř cel, v níž budou trávit až rok ze svého trestu ženy, které se nastoupí do věznice krátce po porodu. Že se nachází v nápravném zařízení, svědčí jen mříže na oknech.

Světlá jako první v republice

První specializovaný oddíl pro matky s dětmi do jednoho roku věku otevřela ženská věznice ve Světlé nad Sázavou jako první v republice. Zákon umožnil zřízení takových oddílů od loňského října. Reagoval tím, mimo jiné, na případ vražedkyně Petry Nové, dříve Janákové, která ve vězení otěhotněla a musel ji být trest kvůli těhotenství přerušený.

„Dřív znamenalo těhotenství a mateřství automatické přerušení či odložení trestu. Teď v takovém případě musí rozhodovat soud. Věřím, že soudci najdou dostatek odvahy, a budou tuto možnost využívat,“ uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), která se slavnostního otevření účastnila.

„Zatím jsou soudy opatrné, což u nich bývá, protože jsou konzervativní. Chvíli trvá, než se to naučí a než objeví, že tady ta možnost je. Navíc jsme měli lockdown, takže soudy moc nesoudily, jen větší věci,“ konstatovala Benešová.

Ministryně zároveň ve Světlé ocenila, do jak jedinečného projektu se věznice pustila. „Matky si tu vychutnají mateřství, zafixují se na děti, což u nich zmenší pravděpodobnost trestního jednání po propuštění,“ prohlásila.

Trest nepřeruší vztah matka - dítě

Právě tento efekt vyzdvihl i ředitel Vězeňské služby České republiky Petr Dohnal. „Nepřeruší se trest, ale ani vztah mezi matkou a jejím dítětem. Ten se může rozvíjet od samého počátku,“ řekl při slavnostním otevření.

Věznice ve Světlé nad Sázavou už osmnáct let provozuje oddíl pro matky s dětmi od jednoho roku do tří let věku. Zkušenosti podle Dohnala ukazují, že je to oddíl velmi úspěšný. Zatímco recidiva odsouzených z běžných oddělení se pohybuje kolem padesáti procent, do vězení se časem vrátí jen 15 procent matek, které byly za mřížemi i se svými dětmi.

Na tomto oddělení je momentálně 14 odsouzených se čtrnácti dětmi. Mezi nimi i mladé maminky Mirka a Tereza odsouzené za podvody. Obě mají dcery, Mirka dvou a půl letou Karolínku, Tereza osmnáctiměsíční Viktorii.

Obě měly kvůli těhotenství trest přerušený. „Že jsem těhotná, jsem zjistila na vazbě. Okamžitě mě pustili, měla jsem rok odklad,“ vypráví Tereza. „I já otěhotněla až po spáchání trestného činu. Musela jsem to řešit žádostí o odklad,“ doplňuje ji Mirka.

Pokud by v tu dobu byla ta možnost, soud by je mohl okamžitě po porodu poslat do nového specializovaného oddílu světelské věznice. Obě ženy by to přivítaly. Trest by si odseděly dříve. „Jsme ale i tak vděčné, že můžeme být s dětmi, i když jsme v trestu,“ říká Mirka.

I Tereza přitakává. „Nedovedu si představit, že bych se vrátila domů a holce byly tři roky a nebyla na mě vůbec zvyklá. Pro holky je nejdůležitější, že jsou s námi,“ tvrdí. Starost o malou je prý i po návratu na svobodu spolehlivě odradí od jakékoliv trestné činnosti.

Podle statistik čtyři pokoje stačí

Pro odsouzené s nejmenšími dětmi jsou určené čtyři pokoje. „Určitě to bude stačit. Ono není zas tak jednoduché sem ženu umístit. Je to možné pouze u některých závažnějších trestných činů a ve statistikách není tolik žen v období kolem porodu, které páchají zvlášť závažné zločiny,“ nechala se slyšet ředitelka věznice Monika Myšičková.

Upozornila zároveň, že na oddělení s dítětem nesmí být poslána žena, která se trestného činu dopustí právě na dítěti. „To je neslučitelné s celým konceptem umisťování na tento oddíl,“ zdůraznila.

Zřízení nového oddílu nebylo pro věznici nákladnou záležitostí. Celá investice se vešla do půl milionu. Oddíl totiž vznikl adaptací původních prostor. „Šlo pouze o rekonstrukci sociálních zařízení a podlah a nákup nábytku,“ vyjmenovala ředitelka věznice.

Nápravné zařízení společně s novým oddílem otevřelo i nové venkovní hřiště pro děti a zvláštní návštěvní místnost s hracím koutkem, kterou budou moci využívat jak děti žijící s matkou ve věznici, tak i ty, které přijdou za matkou s rodinou na návštěvu.