V ženské věznici začala stavba nové ubytovny. Zvýší kapacitu i komfort

„Nepovažuji to za investici do vězeňství, ale do celé naší společnosti. Jednou odsouzené propustíme a bude záležet, jak na život po návratu z výkonu trestu budou připravené. Nové prostory umožní mnohem lépe s nimi pracovat a na nový život je připravit,“ uvedla ředitelka světelské věznice Monika Myšičková.



Nová ubytovna vyroste přímo v areálu věznice. Nahradí oddíl, který dříve na místě byl v mobilních buňkách, zabere i prostor dnes již bývalého hřiště. Jeho výstavba přijde na 169 milionů korun. Otevírat by se budova měla na počátku roku 2022.

„Bude důstojnou a moderní ubytovnou, která splní mezinárodní standardy,“ pravil při slavnostním poklepání na základní kámen náměstek ministryně spravedlnosti Jeroným Tejc.

Ve světelské věznici jsou dosud obvyklé společné ložnice pro osm odsouzených. Podle Myšičkové to působí občasné problémy. Výjimečné nejsou razantní změny nálad odsouzených žen a z toho pramenící konflikty. Nová budova bude mít ložnice pro dvě až čtyři ženy, vězeňkyně by mohly mít více soukromí.

„S vězni se v menších skupinkách lépe pracuje“

Podle ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala půjde o zcela autonomní objekt. Ačkoliv bude v areálu věznice, bude mít svůj vlastní provoz. V ubytovně křížového půdorysu má kromě ubikací být i nové návštěvnické centrum včetně separovaného domečku pro návštěvy dětí.

Prostor zbyde i na množství terapeutických pracovišť, včetně těch pro neziskové organizace pracující s odsouzenými po jejich návratu na svobodu. Budova bude mít i svou kuchyň, jídelnu a lékařské středisko.

„V českém vězeňství bude modernizace a stavba budov v tomto charakteru trendem, kterým se chceme ubírat. Když jsou odsouzení v menších skupinkách, daleko lépe se s nimi pracuje a nedochází k případům šikany, jako třeba v ubytovnách, kde je na jednom pokoji 16 odsouzených,“ konstatoval Petr Dohnal.

Nové návštěvnické centrum pak značně vylepší prostředí, v němž se vězeňkyně setkávají s návštěvami. Protože je Světlá ženskou věznicí, často za nimi dochází jejich děti. A pro ty dosud v areálu nebyly vhodné prostory. Maminky s dětmi se tak budou setkávat v domečku, který bude patřičně zařízen a bude v sousedství nového pavilonu.

Stavebnbí firma se musí přizpůsobit režimu věznice

Stavební práce dostala na starost firma PKS se sídlem ve Žďáře nad Sázavou. „Velmi jsme o tuto zakázku stáli. Zapadá do našeho výrobního programu a v regionu dá práci spoustě z našich sedmi set zaměstnanců,“ vyjádřil se ředitel firmy Jaroslav Kladiva.

Podle něho by práce měly postupovat poměrně rychle. Před polovinou příštího roku by měla být stavba zastřešena a jen o pár měsíců později ji firma bude připravovat k předání. „Čeká nás tu 500 dní práce,“ vzkázal.

Protože se jedná o věznici, bude jejich práce složitější. Velký důraz bude kladen na plánování a logistiku. Celá stavba se totiž nachází ve střeženém prostoru a i dělníci se musí řídit pravidly pro vstup do věznice.

„Práce a přesuny materiálu a strojů budou předem plánovány, a to právě s ohledem na zajištění bezpečnosti střeženého objektu. Stavba bude monitorována, při vstupu do věznice i odchodu z ní budou službu konajícími příslušníky kontrolováni zaměstnanci stavební firmy a kontrole budou podléhat i vozidla včetně dováženého materiálu,“ už dříve oznámila mluvčí věznice Jana Rajdlová.

V současnosti se k tomu přidávají i opatření týkající se prevence před šířením nemoci covid-19. Do věznice se tak smí vcházet pouze po dezinfekci rukou, s nasazenou rouškou a po změření teploty.

Přistavovat by se dalo i v Jiřích nebo v Rapoticích

K dnešnímu dni je věznice ve Světlé nad Sázavou téměř stoprocentně naplněna. Momentálně v ní pobývá 761 odsouzených žen, přičemž kapacita, aby každá měla k dispozici alespoň čtyři metry čtvereční, je 768.

Ředitel Vězeňské služby ČR by se v budoucnu rád dostal na plochu šesti metrů pro každého odsouzeného, jako tomu je ve státech západní Evropy.

„Je to ale běh na dlouhou trať. Nicméně například věznice Jiřice nebo Rapotice disponují rozlehlými pozemky, kde by se nové ubytovny stavět dalo,“ naznačil Dohnal, kam se chce české vězeňství ubírat.