Vysočina po patnácti letech posuzuje žádosti o stavbu větrných elektráren

„Evidujeme dva záměry, u nichž byl zahájen a běží proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí,“ oznámil krajský radní pro oblast životního prostředí Pavel Hájek. Neuvedl zatím ani název investora, ani lokalitu, v níž by se mohlo stavět. „Výsledek řízení nemůžeme předjímat,“ podotkl.

Pro Vysočinu je to zásadní zpráva. Zatím poslední větrné elektrárny byly postavené v roce 2009 u Věžnice. Po čtyřech větrnících u Pavlova na Jihlavsku a jednom u Kámena na Havlíčkobrodsku se staly šestým a sedmým na Vysočině. Tehdejší vedení kraje pak vyhlásilo jakýsi stop stav. Až do současné doby tak nikdo o stavbu větrné elektrárny nežádal.

Teprve v posledních dvou letech, když je větší tlak na využívání obnovitelných zdrojů energie, se začínají objevovat nové záměry. Všechny musí podle takzvaných složkových zákonů posoudit krajský úřad. „Žádosti se posuzují individuálně,“ zmínil Hájek.

Jedním z největších hráčů v oblasti větrných elektráren je ČEZ. Polostátní energetický gigant přišel s desítkami záměrů, především v severní části Vysočiny. Momentálně se soustřeďuje na oblast Přibyslavska. Ostatně, větrníky v sousední Věžnici provozuje právě on.

Smlouva s ČEZ nebyla chyba, zní z Losenice

„Snažíme se k tomu přistupovat systematicky a pracovat v nějakém regionu,“ říká projektový manažer větrných elektráren Pavel Prchal. ČEZ v této oblasti pracuje na memorandu s celým svazkem obcí a už loni uzavřel smlouvu například s Velkou Losenicí.

„V současné době ČEZ oslovuje vlastníky pozemků pod rotorem a zajišťuje odběrné kapacity směrem na rozvodnu Mírovka u Havlíčkova Brodu a na Žďár nad Sázavou,“ konstatoval losenický starosta Radek Pátek.

Smlouvu s ČEZem si pochvaluje. „Po roce můžu tvrdit, že to nebyla chyba. Jsme rádi, že se ji podařilo uzavřít tak rychle,“ tvrdí. Obec vstoupí s investorem do společného podniku. Z něho jí vyplynou zejména finanční výhody a podíl na zisku.

Memorandum o možném umístění větrníků a následném využití elektrické energie by s ČEZem chtěl uzavřít celý spolek sdružující 21 obcí Přibyslavska. „Chtěli bychom, aby se zapojilo alespoň 15 obcí. Zastupitelstva v jednotlivých sídlech by to měla probrat ještě do konce června,“ prozradil starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

Memorandum obcí Přibyslavska bude těsné

Tento postoj přesně koresponduje s tím, o co se ČEZ snaží. „Kvůli sídelní struktuře na Vysočině se projekty musí umísťovat do okraje katastrálních území, aby byly co nejdál od obydlených oblastí. Pak sousední obec kouká na větrnou elektrárnu z podobné vzdálenosti a není účastníkem projektu a nečerpá z něho dividendy. Proto se snažíme oslovit více obcí v dané lokalitě,“ vysvětluje Prchal.

V případě Přibyslavska to ale bude těsné. Podle Kamaráda se zatím pět obcí vyslovilo pro a pět proti. Některé jsou vyloženě proti větrníkům, jiné to chtějí řešit samy a po svém. Jako třeba Losenice. „Memorandum nám v našem případě přijde zbytečné, ani jsme o něm nehlasovali,“ řekl Radek Pátek.

Zatím poslední smlouvu s ČEZem schválil Veselý Žďár. Obec na severozápad od Havlíčkova Brodu nejprve uspořádala anketu mezi obyvateli, v níž se dvě třetiny hlasujících vyjádřily pro stavbu elektrárny. Stát by měla na kopci nad lokalitou Pelestrov.

„Zelená energie je potřebná a větrná elektrárna je navíc zajímavá technologie, líbí se nám. Rozhodně je to menší zlo než fotovoltaické panely na polích. A nám to přinese výhody včetně těch finančních,“ vysvětluje žďárský starosta Martin Suchý.

Místo osamocených stožárů větrné parky

Do projektů mají hodně co říci ochránci přírody. I ti považují větrné elektrárny za nevyhnutelné. Chtěli by ale postupovat trochu jinak. „Bylo by vhodné najít místa, kde by bylo možné z hlediska krajinného rázu, přírody i obyvatel budovat více elektráren najednou. Jakési větrné parky. Příliš se nám nezamlouvají projekty s jedním větrníkem na každém kopci,“ navrhuje ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny v Havlíčkově Brodě Václav Hlaváč.

„Bohužel, na Vysočině nejsou tak velké plochy, kam bychom mohli rozmístit třeba deset zdrojů. Limitující je i kapacita distribuční soustavy, která tu nezvládne více než pět strojů najednou,“ podotýká Pavel Prchal.

Jednotlivých projektů sice nejrůznější investoři připravují desítky, než dojde k výstavbě nových větrných elektráren, uplyne ještě spousta času. Povolovací řízení je totiž stále velmi složité a zdlouhavé. „Za současné legislativy to od zveřejnění záměru po samotnou stavbu trvá v průměru šest let,“ krčí rameny projektový manažer větrných elektráren.