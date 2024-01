Velké Meziříčí chce předcházet vzniku odpadů, v dubnu otevře re-use centrum

„Lidé tam budou moci donést věci, které jim už neslouží nebo je nepotřebují, ale přitom je jim líto je vyhodit do odpadu. A někdo jiný může zase přijít a za symbolický peníz si danou věc koupit, čímž navíc ještě podpoří nějakou dobročinnou akci,“ přiblížil poslání re-use centra velkomeziříčský místostarosta Martin Kaman.

Sortiment věcí, které bude možné do nového zařízení odkládat, bude podle vedení města ještě upřesněn. Půjde však spíše o drobné, funkční předměty, jako jsou například hračky, nářadí nebo nejrůznější vybavení domácnosti.

„Budeme tak předcházet vzniku odpadů. To, co nechci, nevyhodím, ale odložím do re-use centra,“ vyjádřil se ředitel Technických služeb Jaroslav Mynář s tím, že odložení věcí bude zdarma. Jejich odnesení pak za již zmíněný symbolický poplatek určený pro dobročinné účely.

Objekt pro re-use centrum už má za sebou rekonstrukci, nedávno si jej prohlédli i radní města. Uvnitř jsou položeny nové podlahy, instalovány police a další vybavení. „Ještě ho čeká úprava zvenčí, nový nátěr, oplechování - a může zahájit provoz,“ upřesnila mluvčí meziříčské radnice Martina Strnadová.

V Jihlavě mají hned několik možností

Re-use centra už dnes lidé mají k dispozici v celé řadě měst napříč Vysočinou, ať již provozovaná přímo radnicemi, nebo dalšími spolky či organizacemi. Zájemci je najdou mimo jiné v Novém Městě na Moravě, Třebíči, Chotěboři nebo v Pelhřimově. A například v Jihlavě mají obyvatelé dokonce hned několik možností, kam nepotřebné věci odložit.

Od roku 2021 tam úspěšně funguje re-use centrum v Brtnické ulici, v areálu Služeb města Jihlavy. O rok později k němu přibyla takzvaná re-use skříň na sídlišti Březinova. A vloni na podzim tuto dvojici doplnilo ještě zařízení v bývalém vojenském areálu Autopark Pístov. V tomto případě se jedná o společný projekt města a spolku Téma dne.