Chladno dalo včelám zabrat, med je lukrativním zbožím a jeho cena roste

Včely našly klid u jaderné elektrárny Na okraj přísně střeženého areálu jaderné elektrárny v Dukovanech nedávno přibyla pětice úlů. Místní včelstva by měla vyprodukovat přibližně 100 kilogramů medu ročně. Do chovu včel a produkce medu se nově pustili také v Jaderné elektrárně Dukovany (JED). Na okraj přísně střeženého areálu přibyla nedávno pětice úlů. Počítá se s tím, že v budoucnu by tady měla včelstva vyprodukovat kolem 100 kilogramů medu ročně. Cílem je využít volného prostoru a také čistého prostředí. „Včely jsou částečným indikátorem stavu životního prostředí. Vyhovují jim plochy bez intenzivního používání umělých chemických látek, nejlépe v klidném prostředí. Takže věřím, že se jim tady bude líbit,“ uvedl Pavel Štefka, který se dlouhodobě zabývá chovem včel i výrobou medu. „Jaderný“ med nebude určen k volnému prodeji Dukovanský „jaderný“ med by měl být k dispozici už během letošních letních prázdnin, a to jak v čisté podobě, tak s příměsí bylinek, které jsou pěstovány v užitkové zahrádce přímo v elektrárně. V plánu je i verze se šípky, jež hojně rostou v areálu celého podniku a v jeho okolí. Sladká pochoutka však nebude určena k volnému prodeji. Poslouží hlavně jako dárek symbolizující bezemisní výrobu. Včely, již zabydlené v poněkud netypickém prostředí, nejsou pro personál ani chod jaderné elektrárny rizikem. „V žádném případě nemůže dojít například k ohrožení zaměstnanců v případě údržby či investičních akcí v elektrárně,“ zdůraznil Jiří Bezděk, mluvčí JED. Kromě chovu včel a pěstování bylinek pro místní kuchyni je dukovanský areál využíván i pro největší „jaderný“ vinohrad a nalézt tam lze rovněž ovocný sad.