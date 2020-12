Brod s předstihem zrušil vánoční trhy, v ohrožení je i troubení koled

8:38

Je to potvrzeno. Vánoce v Havlíčkově Brodě budou letos chudší, než na co byli lidé zvyklí. Vedení radnice se definitivně rozhodlo, že se letos neuskuteční tradiční vánoční trhy. Ty se měly konat od 16. do 23. prosince na Havlíčkově náměstí. Otazník stále visí nad štědrodenním troubením koled.