Malý vánoční smrček stojí do stokoruny, dvoumetrové jedle i přes tisícovku

Z vyřezávek putuje kus lesa až do obýváku Stromky, které jsou nabízeny na prodejních místech zákazníkům, nemusejí pocházet jen z plantáží. Řada z nich donedávna rostla v nitru vysočinské přírody. Lidé tak klidně mohou mít doma v obýváku kus lesa, v němž ještě před pár týdny hledali houby. Tyto jehličnany jsou lesníky získávány při takzvaných vyřezávkách, jež patří k běžným výchovným zásahům v lesních porostech. „Jedná se o stromy, které by se stejně musely vyřezávat, protože z hlediska budoucího vývoje musejí uvolnit místo lepším a perspektivnějším,“ vysvětlil Jan Sovák, lesní rada společnosti Kinský Žďár, která hospodaří na téměř šesti tisících hektarů lesů Žďárska a Havlíčkobrodska. Z těchto porostů letos putuje k zákazníkům žďárského Obchodního domu Kinský kolem 700 exemplářů - smrků ztepilých, jedlí bělokorých a borovic lesních. „Stromky pro vánoční trh vybíráme samozřejmě i podle vzhledu - měly by být bohaté a pěkně rostlé, ale v potaz musíme brát také místo, odkud je bereme. Nelze uříznout jediný smrk na ploše. Volíme proto stromy z větší skupiny tak, aby jich tam dostatek i zůstalo,“ objasnil hajný Jan Holcman, mající na starosti lesní úsek Borky poblíž obcí Karlov a Vojnův Městec. Odstraněním vhodného stromu ze skupiny dřevin ubude nadějnějšímu jedinci konkurence, tím pádem na něj zbude více prostoru, světla, živin i vody. Jako vánoční stromy se preferují spíše jehličnany z umělé obnovy, tedy uměle vysazené. Ty, jež se v lese přirozeně vysemení, jsou obvykle v příliš hustých shlucích, takže nebývají dost košaté. Stromky se řežou nejlépe souběžně se zemí, aby po nich nezůstávaly v lese velké pahýly. „Potom se případně ještě zkrátí, jsou-li ve spodní části okousané od zvěře nebo vzhledově znehodnocené od okolního porostu,“ přiblížil Holcman. Na sváteční trh putují smrčky ve věku kolem deseti let, jedličky pak o něco starší. Ideální výška stromku, která je i nejvíce žádaná mezi zákazníky, je zhruba od jednoho do dvou metrů, některé kusy ale bývají i větší.