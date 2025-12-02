Z Vysočiny až k Severnímu moři. Vánoční strom urazí 1100 kilometrů napříč Evropou

  12:24,  aktualizováno  12:24
Po dálnicích se napříč Evropou přepravuje nejrůznější zboží. Ale aby se na cestu dlouhou bezmála 1100 kilometrů, z Vysočiny až k Severnímu moři, vydal vánoční strom, se zas tak často neděje. Přesně jednou za rok a vždy na počátku prosince. Už osmnáct let. Na svou letošní misi vyrazila jedle dnes dopoledne.

Statný jehličnan každým rokem posílají do partnerského nizozemského městečka Brielle, nově sloučeného do souměstí Voorne aan Zee, přátelé z Havlíčkova Brodu. Tradice trvá už 18 let a lze ji s klidným svědomím zapsat do knihy rekordů. Vánoční strom, který se rozsvítí na náměstí v Brielle, urazil bezpochyby nejdelší cestu ze všech vánočních stromů v Evropě.

Dnes již zažitá tradice přitom vznikla poměrně nenápadně v prvním desetiletí nového tisíciletí. S iniciativou přišel nizozemský partnerský výbor, který se na své přátelé z Havlíčkova Brodu obrátil s poněkud neobvyklou žádostí.

Pracovníci havlíčkobrodských Technických služeb vypravili vánoční strom na cestu dlouhou skoro 1100 kilometrů. Více než desetimetrová jedle z Lípy se stane základem té pravé vánoční atmosféry v holandském městečku Brielle na pobřeží Severního moře. Tradice darování stromu svým holandským přátelům trvá v Havlíčkově Brodě už 18 let.
„V Brielle uvažovali, jak oživit vánoční atmosféru v centru historického města. Vánoční strom, který tam původně nebýval, byla jednou z myšlenek. Jenže v rovinatém Holandsku na jehličnany téměř nenarazíme. Dostupnost toho, co my považujeme za naprosto běžné, je tam velmi omezena,“ prozradil Tomáš Hermann, současný ředitel Městského divadla a kina Ostrov, který se o partnerství mezi oběma městy dlouhodobě stará.

Že strom poskytnou přátelé z Česka tak bylo nasnadě. O krásné jehličnany tu i přes kůrovcovou kalamitu uplynulých let stále nouze není. A navíc, obě strany takový dar považují za symbolický akt potvrzení partnerství. To ostatně patří mezi nejstarší v zemi, vzniklo ještě v dobách socialismu a letos oslavilo 40 let.

Nabídka soukromého majitele z Lípy

Před začátkem adventu tak vždy havlíčkobrodské Technické služby připraví dva vánoční stromy. Jeden pro své Havlíčkovo náměstí, druhé pro briellský Markt. A na počátku prosince si pro něj přijede kamion. V rámci sponzorské aktivity ho přiveze nizozemská spediční firma, jejíž vůz zrovna vykládá zboží ve východní Evropě či na Balkánu. Aby se nevracel prázdný, naloží v Brodě strom.

Tím letošním je jedle z nedaleké Lípy. „Rostla na soukromém pozemku, na zahradě. Majitel se ji rozhodl pokácet a nabídl ji městu jako vánoční strom. Jinak by skončila na topivo,“ přiblížil vedoucí střediska zeleně Technických služeb Radek Stejskal.

Adventní záře za miliony. Ulice města na Vysočině budou plné světelných dekorací

Jeho kolegové jedli uřízli a k transportu připravili už více než před týdnem. Dnes dopoledne pak na kamion naložili. „Museli jsme ji zakrátit na přepravní délku zhruba deseti a půl metrů. Letos je strom o něco užší a lehčí, váží kolem 900 kilogramů,“ popsal Stejskal.

Až strom do Brielle dorazí, sundají ho technici z auta a postaví na tamním náměstí Markt. Během dalších dní ho ozdobí, mimo jiné i obrázky od dětí, a nasvítí. V první polovině prosince se v Brielle koná slavnost Lichtjesavond, při níž se strom rozzáří. Letos se tak stane v pátek 12. prosince večer.

Společně se stromem do Holandska putuje i krabice plná vánočního cukroví. To tentokrát přichystaly pekařky v chráněné dílně Čistá duše. Právě při slavnosti rozsvěcení stromu si na něm pochutnají nizozemští přátelé.

Havlíčkův Brod a nizozemské Brielle dělí po silnici bezmála 1100 kilometrů.

