Statný jehličnan každým rokem posílají do partnerského nizozemského městečka Brielle, nově sloučeného do souměstí Voorne aan Zee, přátelé z Havlíčkova Brodu. Tradice trvá už 18 let a lze ji s klidným svědomím zapsat do knihy rekordů. Vánoční strom, který se rozsvítí na náměstí v Brielle, urazil bezpochyby nejdelší cestu ze všech vánočních stromů v Evropě.
Dnes již zažitá tradice přitom vznikla poměrně nenápadně v prvním desetiletí nového tisíciletí. S iniciativou přišel nizozemský partnerský výbor, který se na své přátelé z Havlíčkova Brodu obrátil s poněkud neobvyklou žádostí.
„V Brielle uvažovali, jak oživit vánoční atmosféru v centru historického města. Vánoční strom, který tam původně nebýval, byla jednou z myšlenek. Jenže v rovinatém Holandsku na jehličnany téměř nenarazíme. Dostupnost toho, co my považujeme za naprosto běžné, je tam velmi omezena,“ prozradil Tomáš Hermann, současný ředitel Městského divadla a kina Ostrov, který se o partnerství mezi oběma městy dlouhodobě stará.
Že strom poskytnou přátelé z Česka tak bylo nasnadě. O krásné jehličnany tu i přes kůrovcovou kalamitu uplynulých let stále nouze není. A navíc, obě strany takový dar považují za symbolický akt potvrzení partnerství. To ostatně patří mezi nejstarší v zemi, vzniklo ještě v dobách socialismu a letos oslavilo 40 let.
Nabídka soukromého majitele z Lípy
Před začátkem adventu tak vždy havlíčkobrodské Technické služby připraví dva vánoční stromy. Jeden pro své Havlíčkovo náměstí, druhé pro briellský Markt. A na počátku prosince si pro něj přijede kamion. V rámci sponzorské aktivity ho přiveze nizozemská spediční firma, jejíž vůz zrovna vykládá zboží ve východní Evropě či na Balkánu. Aby se nevracel prázdný, naloží v Brodě strom.
Tím letošním je jedle z nedaleké Lípy. „Rostla na soukromém pozemku, na zahradě. Majitel se ji rozhodl pokácet a nabídl ji městu jako vánoční strom. Jinak by skončila na topivo,“ přiblížil vedoucí střediska zeleně Technických služeb Radek Stejskal.
|
Adventní záře za miliony. Ulice města na Vysočině budou plné světelných dekorací
Jeho kolegové jedli uřízli a k transportu připravili už více než před týdnem. Dnes dopoledne pak na kamion naložili. „Museli jsme ji zakrátit na přepravní délku zhruba deseti a půl metrů. Letos je strom o něco užší a lehčí, váží kolem 900 kilogramů,“ popsal Stejskal.
Až strom do Brielle dorazí, sundají ho technici z auta a postaví na tamním náměstí Markt. Během dalších dní ho ozdobí, mimo jiné i obrázky od dětí, a nasvítí. V první polovině prosince se v Brielle koná slavnost Lichtjesavond, při níž se strom rozzáří. Letos se tak stane v pátek 12. prosince večer.
Společně se stromem do Holandska putuje i krabice plná vánočního cukroví. To tentokrát přichystaly pekařky v chráněné dílně Čistá duše. Právě při slavnosti rozsvěcení stromu si na něm pochutnají nizozemští přátelé.
Havlíčkův Brod a nizozemské Brielle dělí po silnici bezmála 1100 kilometrů.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License