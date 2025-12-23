Mají narozeniny na Štědrý den. O nic nepřicházíme, říkají ti, které přinesl Ježíšek

Schválně, zkuste se umělé inteligence zeptat, či jen tak zadat dotaz na Googlu, kdo slavný se narodil na Štědrý den, tedy 24. prosince. Objeví se několik jmen. Mezi prvními Nostradamus. Francouzský lékař 16. století, který proslul jako věštec, si snad lepší datum zvolit nemohl.
Ale pojďme víc do současnosti. Čtyřiadvacátý prosinec má v rodném listě vepsán třeba zpěvák Ricky Martin. Když ještě žil, chlubil se tímto datem i americký magnát, pilot a režisér Howard Hughes. A když zůstaneme v České republice, najdeme 24. prosince v kolonce datum narození třeba u rybáře Jakuba Vágnera, herce Rostislava Nováka nebo reportéra Janka Rubeše.
V dětství to Gebre Selassieho mrzelo. Teď už ne
Pokud půjdeme na Vysočinu, výběr se notně zúží. Snad jediným známějším člověkem, u nějž je narození na Štědrý den veřejně dohledatelné, je bývalý fotbalista Theodor Gebre Selassie. Nynější sportovní ředitel Slovanu Liberec se narodil v Třebíči v roce 1986, vyrůstal pak v sousedním Velkém Meziříčí.
Přiznal, že jako děcku se mu termín vlastních narozenin příliš nezamlouval. „Jsem z té generace, která během roku moc dárků nedostávala. A já vlastně o jeden den přišel, musel jsem čekat celý rok na ten jediný okamžik. Když máte narozeniny, měl by to být váš den. Já jsem měl narozeniny na Štědrý den, kdy slaví vlastně všichni,“ vzpomíná na dětství.
|
Ale s věkem názor začal měnit, až ho úplně otočil. „Jak člověk dospěje, přichází k rozumu a dochází mu, že to není vůbec o dárcích. Hlavní je strávit čas se svými blízkými. To je to nejcennější a na to se každý rok nesmírně těším. Proto mám Štědrý den tak rád,“ dodal někdejší fotbalista, který si připsal za národní tým 54 zápasů a vstřelil tři reprezentační góly.
„Byla jsem dárkem pro rodiče, jsem sváteční“
Jasně to měla odmalička nastavené Blanka Říhová. Nastávající Štědrý den pro ni bude štědřejší o její vlastní padesátiny. „Vnímám to tak, že jsem byla dárkem pro rodiče. Cítím se jako sváteční i proto, že vás přinesl čáp a mně Ježíšek,“ svěřuje se.
Jistě je pravda, že své narozeniny více prožívají děti, než dospělí. A tomu se přizpůsobovaly i rodiny. „Abych nepřišla zkrátka, narozeniny byly dopoledne a večer přišel Ježíšek,“ vzpomíná na Štědrý den z doby svého dětství Říhová.
Podobně kombinované to míval i Miroslav Novotný z Věže. Letos mu bude dvaaosmdesát. Jeho rodina nebyla nikdy příliš materiálně založená. A přeci jen, těsně po konci druhé světové války byla i trochu jiná doba.
|
„Na dárky jsme si nepotrpěli, narozeniny jsem ani já, ani bratři příliš neslavili. Důležitá byla hlavně rodinná pospolitost. Na narozeniny jsme si vždycky jenom popřáli a společně poobědvali. Což se drželo i na Vánoce, tím pádem jsem nebyl o nic ochuzen,“ vypráví.
Možná tomu bylo spíše naopak. Jeho otec pracoval v Jihlavě a k tomu ještě studoval, mimo domov trávil mnoho času. Ale na Vánoce obvykle přivážel pochoutky, které se na vesnici či v malém městě sehnat nedaly. Své narozeniny tak má Miroslav spojené třeba s čokoládovými figurkami či ořechy.
Živý betlém jako dárek od přátel z ulice
Blanka Říhová si uvědomuje, že záleží hlavně na lidech okolo sebe. To může dělat divy. V ulici, kde nyní žije, má skvělou partu sousedů. „S nimi jdeme na štědrovečerní vycházku, zazpíváme si koledy, všichni mi popřejí, dáme si něco dobrého a je nám hezky,“ zasní se.
S kamarády z ulice má spojen i jeden originální narozeninový dárek. Na jedny kulaté narozeniny jí zavázali oči a dovedli poslepu do nedalekého lesa. „U krmelce tam pro mě udělali živý betlém. Bylo to krásné. Člověk si uvědomí, kolik lidí ho má rádo a že jim stojí za to pro něj takovou věc udělat,“ říká s dojetím.
Člověk ale nemusí být úplně Ježíškovo dítě, aby řešil, jak zkombinovat oslavu s Vánoci. Stačí jiná drobnost, například se jmenovat Adam nebo Eva, kteří slaví svátky na Štědrý den. Podle databáze jmen je takových lidí v Česku kolem dvou set tisíc. Eviček je třikrát víc, než Adamů.
Jeden Adam, druhý Štěpán a oslava 23. prosince
Do zajímavé situace se v tomto ohledu dostala rodina Avukova z Havlíčkova Brodu. Rodiče mají dva kluky, Adama a Štěpána. Svátky tudíž mívají 24. a 26. prosince. Jednomu bude letos 15 let, druhý je o dva roky starší. Jak říká jejich otec Marek, když klukům s manželkou jména dávali, ani si neuvědomili, na které dny připadají.
„Adama jsem chtěl já. Stejné jméno měl i můj děda. A Štěpánka si přála zase manželka, jméno vybírala. Vůbec jsme nepřemýšleli, že budou mít svátky na Vánoce a oba vlastně společně, dva dny po sobě,“ přiznává Marek Avuk.
|
Ale ani oni o oslavu nepřichází, nevytratí se pod kouzlem Vánoc. „Svátky s nimi oslavíme vždy společně 23. prosince, den před Štědrým dnem. A kluci vždy i něco drobného dostanou. Když byli malí, bývalo to třeba lego. Jak vyrostli, jsou to hlavně peníze, aby si koupili, co potřebují. To je rozdíl oproti Vánocům, pod stromeček se peníze moc nehodí,“ popsal tatínek chlapců.
Přiznal ale, že s tím, čím syny obdarovat, mají s manželkou občas těžkou hlavu. Nakoupí dárky na Vánoce, ale nad drobnostmi na svátek až tolik dopředu nepřemýšlí. „A pak to řešíme tak, že z vánočních dárků musíme něco malého vyčlenit,“ směje se Marek. „Ale kluci z toho mají radost a o nic nepřicházejí,“ dodává vzápětí.
A hlavně o radosti by to všechno mělo být. Vánoce, narozeniny i svátky, ať už připadají na jakýkoliv den.