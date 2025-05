Krvavé stopy konce války si na Vysočině připomene celá řada měst a obcí

Hrotovice Výbuch na zaplněném náměstí

Vůbec největší tragédie druhé světové války na území dnešního kraje se odehrála 8. května 1945 v Hrotovicích, kdy na tamním náměstí zaplněném tisícovkou lidí vítajících Rudou armádu došlo k mohutné explozi. Dodnes nepanuje mezi badateli shoda, co bylo její příčinou.

Hrotovičtí si připomněli události z konce války, kdy na osvobozené město dopadly sovětské bomby. Nedaleko místa jejich dopadu byla odhalena nová kašna.

Jednou z hypotéz je, že tragickou náhodou dopadla bomba ze sovětského letadla přímo na muniční vůz v centru Hrotovic, který následně explodoval. Následky výbuchu byly fatální: zahynulo zde 114 hrotovických občanů a 36 rudoarmějců.

Ve středu 7. května se zde uskuteční vzpomínková akce Nezapomeňme, která oslaví nejen konec války, ale uctí také oběti hrotovické tragédie. V 17.00 se uskuteční na „náměstí 8. května“ pietní akt, následovat bude v 17.45 v sále ZUŠ výstava, koncert a projekce filmu Paměť války, v 19 hodin pak městský rozhlas vyhlásí 80 vteřin ticha.

Velké Meziříčí Popravy na březích řek

Ačkoli 6. května 1945 bylo ve Velkém Meziříčí vyjednáno s německou posádkou příměří, zavlály tam československé vlajky a na radnici usedl nově ustanovený Revoluční okresní národní výbor, radost obyvatel netrvala dlouho...

Večer město obsadily jednotky wehrmachtu a členové národního výboru i další občané byli zajati. O den později, 7. května, bylo vyhlášeno stanné právo. Po výsleších zhruba stovky osob, při nichž byl jeden člověk zastřelen, Němci na březích řek Oslavy a Balinky popravili ještě 55 obyvatel. Večer byl pak na stojanu pouliční lampy na náměstí oběšen Jindřich Nováček, komunista, jehož okolnosti donutily vystoupit z ilegality.

Následující den, při odjezdu německých vojáků z města, došlo v hospodyňské škole k zastřelení ještě tří osob. Další lidé pak zahynuli 9. května při bombardování města při přechodu fronty.

Rudá armáda osvobodila Velké Meziříčí 9. května ráno.

Dramatické události spojené s koncem druhé světové války si ve Velkém Meziříčí připomenou hned několikrát. Tradicí je tam pietní akt, který se odehraje i letos. „Koná se u památníku padlých na hřbitově Karlov ve středu 7. května od 17 hodin,“ upřesnila mluvčí města Martina Strnadová.

Zástupci radnice i další účastníci piety tam vzpomenou jak oběti druhé světové války celkově, tak i velkomeziříčské tragédie, jež v samotném závěru konfliktu přinesla ve městě desítky obětí.

K výročí je připravena také výstava Stopy války ve Velkém Meziříčí v muzeu na zámku. „Na vernisáži, která se koná 6. května v 17 hodin, se bude křtít kniha, již ke konci války napsala zdejší rodačka Alena Hadravová, filoložka Akademie věd,“ uvedla Strnadová s tím, že publikace s názvem Poslední neděle okupace bude obsahovat medailonky všech obětí Velkomeziříčské tragédie. Výstava na zámku potrvá do 30. května.

Některé fotografie, dokumenty a další informace z výstavy budou lidé navíc moci zhlédnout také přímo na náměstí, kde budou umístěny na informačních panelech.

Dalešice Čtyři stovky sovětských bomb

Nečekané ničivé bombardování prodělaly 7. května 1945 Dalešice na Třebíčsku. Osmnáct sovětských letadel ve dvou rojích na městečko shodilo téměř 400 bomb. Zemřelo zde 27 lidí, v některých případech zahynuly celé rodiny.

Lidé hledali po bombardování své blízké a známé. Počet těch, kteří přišli o život během opakovaného náletu, se zastavil na čísle 27.

Také zde chystají tradiční vzpomínkovou akci. „Pořádáme vzpomínku na konec války, u nás tedy ne ani tak oslavy osvobození, jako vzpomínku na vybombardování Dalešic u pomníku padlých u základní školy s následným průvodem na městečko, letos to bude 7. května od 19 hodin,“ řekl starosta Dalešic Jiří Loukota.

Leskovice Vesnice byla srovnaná se zemí

Na konec 2. světové války už v pondělí 5. května vzpomínali i v obci Leskovice na Pelhřimovsku, kde si připomněli 80 let starou tragickou událost. Jednotky SS tehdy Leskovice v posledních dnech bojů prakticky srovnaly se zemí. Při řádění mužů, kterým velel SS-Hauptsturmführer Walter Hauck, bylo zastřeleno 25 obyvatel vesnice, včetně třináctiletého chlapce.

Masakr přitom začal nenápadně a dodnes není úplně přesně doloženo, co bylo skutečným spouštěčem krvavé pomsty Němců. Každopádně Hauck se spravedlivého trestu nikdy nedočkal, zemřel v roce 2006 v 88 letech. „Bojoval jsem za Německo, všichni jsme bojovali za to, co naši dědové v letech 1914 až 1918,“ citoval Hauckova slova publicista Stanislav Motl v knize Cesty za oponu času.

Třešť Vyhladit jedno procento obyvatel

S koncem války v Třešti je spojena krvavá odplata ze 7. května 1945, kdy do města přijela německá jednotka tří až čtyř set vojáků a Němci začali popravovat Čechy pro výstrahu a v odplatě za zdejší protiněmecké povstání z 5. května.

V Třešti toho dne obyvatelé zajali místní Němce i posádku a obsadili věznici okresního soudu. Šest povstalců při boji v okolí města padlo, někteří němečtí zajatci byli surově zbiti. Poté velitel brněnského gestapa kriminální rada Max Rausch vydal rozkaz vyhladit jedno procento obyvatelstva pětitisícového města.

Následně Němci 7. května v Třešti 34 českých mužů popravili, dalších 22 jich zemřelo během souvisejících střetů.

Než mohli lidé před 80 lety slavit konec války, prožili na mnoha místech dnešní Vysočiny krvavé události. Velký masakr se odehrál například v Třešti. Odplata za „předčasné“ povstání 5. května byla krutá, někteří zatčení si sami museli vykopat hroby a 7. května byli popraveni. O život přišlo tehdy šestapadesát lidí. Svobody se lidé v celém regionu dočkali až po 9. květnu.

V Třešti kromě tradiční pietní vzpomínky 7. května budou otevírat nové výstavní expozice, které budou mapovat život za války a poslední válečné dny. „Nová expozice je na radnici, přímo sousedí s vězeňským dvorem, kde se staly události před 80 roky,“ řekl starosta Vladislav Hynk.

V městě budou také 7. května otevírat naučnou stezku se stejným tématem, která provede po deseti zastaveních a bude návštěvníky informovat o místních událostech.

V úterý 6. května v šest večer bude v kostele sv. Kateřiny bohoslužba za oběti druhé světové války. Československý radioklub v muzeu Tesla na třešťském nádraží vytváří expozici, která mapuje život za druhé světové války. „V neděli 12. května se také uskuteční pietní vzpomínka na hřbitově,“ dodal Hynk.

Mnich V temné noci zahynulo osm mužů

Ve čtvrtek 8. května se bude na Pelhřimovsku vzpomínat na osvobození v obci Mnich, kde lidé umírali rovněž v úplně posledních hodinách války. Vzpomínkový akt zde začne už v 9 hodin.

Mluvit se bude především o tragické noci z 5. na 6. května 1945, kdy došlo k přestřelce mezi německými vojáky a místními muži a partyzány, kteří se bránili přesile v domě s číslem popisným 23. V temné a deštivé noci nakonec zahynulo osm místních mužů včetně tehdejšího starosty Františka Čábelky a čtyři partyzáni.

Polná Poválečná exploze ve skladu munice

Polensko prodělávalo v květnových dnech 1945 s ustupujícími Němci řadu šarvátek s oběťmi na životech na obou stranách. Například při přestřelce u Janovic 9. května zahynuli čtyři Češi a stejný počet německých vojáků. Největší masakr byl však paradoxně způsoben výbuchem skladu munice ve stodole Saláškova statku v Jungmannově ulici 15. května, kdy zde zahynulo 15 rumunských vojáků a dva důstojníci, 40 vojáků bylo zraněno.

Takto vypadal po výbuchu uskladněných třaskavin polenský Saláškův statek. Na místě zůstalo sedmnáct mrtvých. Rovněž sousední dům byl zničen.

Konec války v Polné si připomenou 7. května v 16 hodin pietním aktem s položením věnců k památníku padlých na Husově náměstí. „Poté v 18 hodin bude následovat v městském kině dokument Good Old Czech - dokumentární film Tomáše Bojara se vzpomínkami pilotů Františka Fajtla a Filipa Jánského. V pátek 9. května bude beseda v synagoze s přednáškou s fotografiemi Květnové dny roku 1945 na Polensku,“ uvedl starosta Polné Jindřich Skočdopole.

Brtnice Místní ozbrojenci ukradli Němcům tank

Tragickou tečkou za válkou bylo potlačení brtnického povstání ze dne 5. května. Vznikla zde jednotka revolucionářů, kteří se narychlo ozbrojili, obsadili brtnické úřady a začali ve městečku zastavovat a odzbrojovat ustupující německé jednotky, přesunující se z Okříšek na Jihlavu. Zastavili dokonce i německý tank, se kterým odjeli do zámeckého parku zahrady. Němci v Okříškách záhy zjistili, že jejich transporty do Jihlavy nepřijíždějí, a proto vyslali do Brtnice průzkumníka a záhy i trestné oddíly.

Při přestřelce u Česnekovy stodoly na příjezdu do Brtnice od Okříšek byli 6. května tři brtničtí muži zastřeleni, jeden zemřel na následky zranění. Přestože Němci povstání rozprášili a další den se do Brtnice vrátili s tím, že exemplárně popraví každého desátého, nakonec propustili zajatce a od masakru upustili. Tlačil je čas: v patách jim byly valící se kolony Rudé armády.

V Brtnici si konec války připomenou 8. května v 17 hodin položením věnců u pomníku padlých a následnou přednáškou Jakuba Nobichta o brtnickém povstání a průběhu války. Ve zdejším Valdštejnském domě bude od 8. do 16. května výstava Peklo má jméno válka.

Jihlava Partyzáni zničili vojenský transport

Největší ztráty na životech u Jihlavy na sklonku války utrpěli němečtí vojáci poté, co partyzánské oddíly v noci na 11. dubna 1945 provedly pomocí výbušnin destrukci železničního mostu u Helenína. Most po explozi spadl zrovna ve chvíli, kdy po něm projížděl německý vojenský transport wehrmachtu. Tři vagóny vlaku se z mostu zřítily, lokomotiva a další vagony se převrhly. Následkem útoku bylo 65 mrtvých a 124 zraněných. Na destrukci se podílela partyzánská buňka oddílů Jermak a Tyrš se členy s vazbami na Luka nad Jihlavou a Jihlavu.

Tradovanou událostí z konce války z Jihlavy je zničení tří sovětských tanků ukrytým německým „stíhačem tanků“ Jagdpanzerem u jihlavského městského hřbitova na výpadovce na Pelhřimov. Následkem potyčky byla smrt šesti sovětských tankistů a dvou českých průvodců.

V květnu 1945 si u jihlavského hřbitova počkal na kolonu sovětských tanků německý Jagdpanzer IV.

Město Jihlava si připomene výročí konce války přednáškami a výstavou historických fotografií a archiválií od 8. května do 22. června v jihlavském muzeu. Fotografie i dokumenty mapují válku i osvobození a připomínají i poválečný odsun Němců. Vernisáž proběhla už 5. května. Odborné přednášky zajistí Tomáš Dvořák z Historického ústavu Masarykovy univerzity v Brně. Na regionální tematiku se zaměří Jiří Jelínek ze Státního okresního archivu v Jihlavě.

Komentovaná procházka po místech spjatých s 2. světovou válkou v Jihlavě s průvodcem Markem Skřivánkem se uskuteční 8. května. Ve stejný den se uskuteční Běh vítězství Jihlava - Třešť.

Luka nad Jihlavou Do časů války vrátí scény

Přestřelka, po které mohl následovat masakr. Vzrušené místní události z posledních dnů druhé světové války si v městysi Luka nad Jihlavou připomenou na vzpomínkové akci, kterou zde uspořádají dne 17. května. Akce Luka 1938-1945 se uskuteční u zdejšího zdravotního střediska poblíž náměstí.

„Ve 13 hodin bude výstava vojenské techniky a možnost prohlídky táborů s vojáky v dobových uniformách. Od 16 hodin začne dvouhodinový sled divadelních scén s volným zpracováním místních událostí, jak se v Lukách a okolí udály v letech 1938 až 1945,“ řekl loucký starosta Martin Dvořák. Po scéně a ukázkách bude kulturní program.

Havlíčkův Brod Umučení v Lázničkově stráni

V prvních květnových dnech 1945 se v tehdy ještě Německém Brodě strhlo několik přestřelek mezi českými občany a ustupujícími německými vojáky či posilami gestapa povolanými z Jihlavy či Tábora a jednotek SS.

Už 5. května 1945, po zprávách o Pražském povstání, oznámil revoluční výbor převzetí správy nad městem a jeho přejmenování na Havlíčkův Brod. Po počátečním vyjednávání s německými okupanty obklíčily jednotky SS radnici a ve městě bylo vyhlášeno stanné právo.

Začaly represálie, které trvaly až do 8. května, kdy Němci začali ustupovat. Oslavu vítězství však zkalilo objevení hrobů umučených rukojmích v Lázničkově stráni.

Na místě za tehdejší německou nemocnicí bylo zavražděno osm mužů. Po předchozím mučení ve sklepě gymnázia zde byli zahrabáni ve dvou hromadných hrobech. Ty byly objeveny až po několika dnech, kdy se prořekli svědci tehdejších událostí. Případ se stal i jedním z bodů projednaných při Norimberských procesech.

Město si výročí 80 let od konce druhé světové války připomene ve velkém. 8. května se uskuteční tradiční Trh řemesel, večer na náměstí vyvrcholí koncertem Tomáše Kluse. Návštěvníci se ten den mohou těšit na koncerty několika kapel včetně swingového orchestru nebo inscenaci skutečného příběhu skautské velbloudice.

Už 5. května 1945, jako vůbec první sídlo v Československu, změnil svůj název Brod. Do té doby po několik staletí nazývaný Německý dostal jméno Havlíčkův. Jásajícímu davu to z balkonu radnice tehdy oznámil starosta města Antonín Šouba (uprostřed).

Tradiční připomínka obětí druhé světové války proběhne v Lázničkově stráni, na Novém hřbitově, u památníku ve Svatém Kříži a nakonec u Pomníku padlých v parku Budoucnost. Město připravilo 80 symbolických květin, které si veřejnost může zdarma vyzvednout a položit u Pomníku padlých. K dispozici budou přímo na místě pietního aktu nebo u stánku městského informačního centra.

V Muzeu Vysočiny se koná výstava Konec druhé světové války v Havlíčkově Brodě a doprovodný program v podobě přednášek o holokaustu a komentovaných procházek. Na Havlíčkově náměstí budou k vidění historická vojenská vozidla a na Smetanově náměstí až do konce září bude umístěna panelová výstava o letcích RAF spojených s Havlíčkovým Brodem. Z místního rozhlasu zazní i dobové ukázky popisující situaci před 80 lety.