Na náměstí svítí obří srdce. Nádhera, ale i kýč, neshodnou se místní

Na jedné straně vládne nadšení, na druhé je označována za zbytečný kýč.

Téměř tři metry vysoké srdce stojí na horní straně náměstí, jen kousek od fontány, z níž vyvěrá v létě potůček. Plastiku doplňuje podstavec s nápisem Havlíčkův Brod. Na něm je znázorněno menších srdcí hned šest.

Během dne si srdce nemusí všimnout každý. Ovšem po setmění se mu pohledem nevyhne žádný kolemjdoucí. A že jich na jednom z nejfrekventovanějších míst ve městě je. Srdce je totiž jako vánoční výzdoba plné světýlek a září na celé centrum.

„Pokud se chcete vyfotit se svým milým nebo milou u valentýnské dekorace, tak na Smetanově náměstí v Havlíčkově Brodě máte nyní možnost,“ vzkazují lidem na svém facebookovém profilu havlíčkobrodské Technické služby, jež dekoraci instalovaly. A skutečně mnozí na Valentýna ani nečekají, o srdce je zájem.

Kritici mluví o kýči

Novinka ale zároveň obyvatele města rozdělila. Mnozí se na sociálních sítích rozplývají, jaká je to nádhera a jak kreativní Technické služby dokážou být. Relativně mnoho je ale i kritiků. Ti srdce považují za kýč a s nelichotivými poznámkami se dotazují na jeho cenu.

Podle starosty Zbyňka Stejskala za něj ale město nic neplatilo. „Město toto srdce dostalo zadarmo jako bonus k novému vánočnímu osvětlení,“ vysvětluje.

Za zanedbatelný výdaj pak označuje provoz osvětlení. „Zařízení je diodové a spotřeba je naprosto minimální,“ tvrdí Stejskal.

Jak starosta dodává, primárním cílem města bylo udělat lidem v období Valentýna radost. Podle spousty nadšených reakcí se to podařilo. Škarohlídy vedení Havlíčkova Brodu prosí, ať to ještě chvíli se srdcem vydrží. Na místě bude jenom do konce února.