Likvidace nakažených kachen ve Valdíkově začne ve středu, jsou jich desetitisíce

„Dynamika ptačí chřipky bohužel nabírá na obrátkách, v minulém týdnu jsme měli dvě ohniska v komerčních chovech na Pardubicku, včera vpodvečer se bohužel potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky, a to velmi nakažlivého subtypu viru H5N1 na Třebíčsku,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.

Konkrétně jde dle jeho slov o chov kachen na výkrm společnosti AGRO-V, nedaleko Třebíče ve Valdíkově. Padesát tisíc kachen bude muset být na základě veterinárních opatření utraceno. Některé kusy však už samy uhynuly, dle chovatele jde o zhruba pět tisíc kachen.

Likvidace chovu bude zahájena ve středu dopoledne, dokončena má být během několika dní. „V tuto chvíli se na místo přesouvají všichni potřební pracovníci,“ upřesnil ministr.

Státní veterinární správa (SVS) jako dozorový orgán podle něj vše koordinuje, dále je samozřejmě zapojen i integrovaný záchranný systém (IZS), včetně hasičů. „Systém práce a všechny postupy jsou již dlouhodobě nastavené,“ podotkl Výborný.

Tím, že se jedná o chov masných kachen, bude podle odborníků likvidace složitější, neboť zvířata váží kolem dvou až tří kilogramů. „Bude ale provedena tím nejšetrnějším možným způsobem, který máme k dispozici – pomocí plynu CO 2 . Uvidíme, zda bude možné zaplynovat celé haly. Případně budou využity kontejnery, tak jak je na to SVS připravena,“ nastínil Výborný. Kadavery budou posléze převezeny do asanačního podniku, což také nebude dle ministra logisticky snadná akce.

Následovat bude – na základě standardních veterinárních předpisů, období dezinfekce a vyčištění celého chovu. A na závěr i jeho obnova. Ministerstvo garantuje chovateli náhrady škod z nákazového fondu, a to jak za likvidaci zvířat, tak i za další s tím spojené výdaje – třeba za pomůcky či nové pracovníky.

Vybíjení malochovů nehrozí

Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto oblastech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, která omezí přesuny drůbeže, budou zde provedeny soupisy chovů drůbeže a bude zakázáno pořádání hromadných akcích, jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže.

„Lidé se však nemusejí v žádném případě obávat nějakého vybíjení svých malochovů. Chtěl bych ale apelovat na chovatele v okolí Valdíkova, ale nejen kolem něj, neboť jde o problém celorepublikový, aby chránili své chovy drůbeže,“ zdůraznil Výborný.

Základním preventivním opatřením je chov v uzavřených objektech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, například umístit vodu a krmivo pod přístřešek.

Je nutné také zabránit pohybu drůbeže na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci. „Dalším možným opatřením je zasíťování výběhů a podobně. Případné podezření na výskyt nákazy, což je zvýšený úhyn drůbeže, náhlý pokles snášky nebo příjmu krmiva, je třeba nahlásit krajské veterinární správě,“ upřesnil Petr Vorlíček, mluvčí SVS.

Masivní hynutí začalo v neděli

Na farmě nyní pracuje pohotovostní středisko pro mimořádné situace z Brna, spolupracuje s chovatelem i IZS. V tříkilometrovém ochranném pásmu se komerční chovy nenacházejí. „Ale v desetikilometrovém pásmu je velká líheň, jež produkuje kuřice pro konzumní vejce,“ sdělil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. O faktu, že líheň „spadla“ do tohoto pásma, budou informovány další státy EU i třetí země, které by měly zájem o export vajec.

Chovatel ve Valdíkově nahlásil náhlé masivní hynutí kachen ve dvou z osmi hal v neděli. Kachny v těchto halách navíc měly příznaky typické pro ptačí chřipku, mezi něž patří apatie, průjem a dechové potíže. Veterináři u nich v pondělí potvrdili vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1.

„Budeme muset všechno zlikvidovat. Pro nás to znamená samozřejmě ztrátu a uvidíme, jestli vůbec nějak přežijeme,“ řekl pro ČTK jednatel společnosti Jan Virag. Uvedl, že nákazu ptačí chřipkou už firma zažila asi před rokem ve středních Čechách ve svém menším chovu kachen, bylo jich tam okolo 12 tisíc. „To jsme zvládli,“ sdělil.

