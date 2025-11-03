„Jedná se o raritní úraz, který nebyl dosud ve světové literatuře popsán. U pacienta, který spadl ze čtyřmetrového lešení, došlo ke zlomeninám a vykloubení obou zápěstí a vykloubení obou loketních kloubů,“ popsal operatér úrazu Jaroslav Pilný. Poraněný muž byl do nemocnice v Novém Městě na Moravě převezen z jiného zdravotnického zařízení.
„Dlouhodobě se specializujeme na řešení takovýchto těžkých úrazů zápěstí, proto jsme byli osloveni pracovištěm Královéhradeckého kraje, zda se pacienta ujmeme,“ přiblížil primář, jenž mimo jiné platí za uznávanou kapacitu v oblasti chirurgie ruky.
O tom, že operace dopadla výborně, svědčí podle Pilného nejen skutečnost, že se pacient po vyléčení vrátil ke své práci montéra, ale také fakt, že způsob léčby byl nedávno publikován v prestižním zahraničním periodiku. Konkrétně šlo o časopis Journal of Medical Case Reports.
„Tuto tiskovinu, určenou především pro odbornou veřejnost, vydává světově uznávané nakladatelství Springer,“ upřesnila mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená Křížová. Doplnila také, že primář Pilný je již autorem hned několika knižních publikací a také mnoha dalších příspěvků v odborném tisku.