Zemřel emeritní primář Šustáček. Lékaře by neměl dělat ten, kdo nemá rád lidi, říkal

  15:02,  aktualizováno  15:02
Ve věku jednaosmdesáti let zemřel druhý lednový den letošního roku uznávaný lékař Jiří Šustáček. Jeho jméno je spojeno především s nemocnicí v Novém Městě na Moravě. Rodák z Radešínské Svratky na Žďársku však na počátku své profesní dráhy působil několik let třeba i jako chirurg v jihlavské nemocnici.
Jiří Šustáček byl uznávaným odborníkem a chirurgem. Během své kariéry proslul...
Další 3 fotografie v galerii

Jiří Šustáček byl uznávaným odborníkem a chirurgem. Během své kariéry proslul laskavostí k pacientům, stal se i držitelem mnoha prestižních ocenění. | foto: Nemocnice Nové Město na Moravě

„Lékaře by neměl dělat člověk, který nemá rád lidi a nerad je poslouchá,“ říkával podle vzpomínek svých četných kolegů Jiří Šustáček. A i sám se tímto heslem po celý svůj život řídil.

„S úctou na něj budou vzpomínat tisíce jeho pacientů i kolegové, kteří s ním vždycky rádi spolupracovali,“ míní ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečková.

Právě v tomto zdravotnickém zařízení nastoupil Jiří Šustáček 1. března 1977, konkrétně na tamní chirurgické oddělení. „Stal se lékařem v týmu docenta Manna. Později byl jmenován i primářem tohoto oddělení,“ popsala Helena Zelená Křížová, mluvčí Nemocnice Nové Město na Moravě. Doplnila také, že od 1. ledna 1990 zastával Jiří Šustáček dokonce funkci ředitele zdravotnického zařízení, a to po dobu jednoho roku.

Jiří Šustáček byl uznávaným odborníkem a chirurgem. Během své kariéry proslul laskavostí k pacientům, stal se i držitelem mnoha prestižních ocenění.
Jiří Šustáček (vpravo) byl uznávaným odborníkem a chirurgem. Během své kariéry proslul laskavostí k pacientům, stal se i držitelem mnoha prestižních ocenění.
Jiří Šustáček byl uznávaným odborníkem a chirurgem. Během své kariéry proslul laskavostí k pacientům, stal se i držitelem mnoha prestižních ocenění.
Jiří Šustáček (vpravo) byl uznávaným odborníkem a chirurgem. Během své kariéry proslul laskavostí k pacientům, stal se i držitelem mnoha prestižních ocenění.
4 fotografie

Byl rovněž dlouholetým pořadatelem vyhlášeného Setkání českých a slovenských chirurgů v Hotelu Skalský dvůr u Lísku na Žďársku. „Tato pravidelná setkání, která organizoval a jichž se každoročně účastnily stovky lékařů, přispívala k šíření dobrého jména a věhlasu naší nemocnice,“ vzpomněla ředitelka Palečková a dodala, že emeritní primář mířil do práce i poté, co odešel na zasloužený odpočinek.

Jiří Šustáček se věnoval rovněž činnosti v České lékařské společnosti J. E. Purkyně, jíž od roku 1991 předsedal. Působil ale i v dalších lékařských společnostech jak v tuzemsku, tak i na Slovensku.

„Byl také oceněn medailí prof. Karla Maydla za rozvoj české chirurgie a cenou primára Bauera Univerzity P. J. Šafárika v Košicích za rozvoj v oboru traumatologie,“ zmínila Helena Zelená Křížová. V roce 2022 získal emeritní primář rovněž Ocenění Nového Města na Moravě a v témže roce obdržel ještě pamětní medaili od okresní žďárské pobočky České lékařské komory.

Autor: