„Lékaře by neměl dělat člověk, který nemá rád lidi a nerad je poslouchá,“ říkával podle vzpomínek svých četných kolegů Jiří Šustáček. A i sám se tímto heslem po celý svůj život řídil.
„S úctou na něj budou vzpomínat tisíce jeho pacientů i kolegové, kteří s ním vždycky rádi spolupracovali,“ míní ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečková.
Právě v tomto zdravotnickém zařízení nastoupil Jiří Šustáček 1. března 1977, konkrétně na tamní chirurgické oddělení. „Stal se lékařem v týmu docenta Manna. Později byl jmenován i primářem tohoto oddělení,“ popsala Helena Zelená Křížová, mluvčí Nemocnice Nové Město na Moravě. Doplnila také, že od 1. ledna 1990 zastával Jiří Šustáček dokonce funkci ředitele zdravotnického zařízení, a to po dobu jednoho roku.
Byl rovněž dlouholetým pořadatelem vyhlášeného Setkání českých a slovenských chirurgů v Hotelu Skalský dvůr u Lísku na Žďársku. „Tato pravidelná setkání, která organizoval a jichž se každoročně účastnily stovky lékařů, přispívala k šíření dobrého jména a věhlasu naší nemocnice,“ vzpomněla ředitelka Palečková a dodala, že emeritní primář mířil do práce i poté, co odešel na zasloužený odpočinek.
Jiří Šustáček se věnoval rovněž činnosti v České lékařské společnosti J. E. Purkyně, jíž od roku 1991 předsedal. Působil ale i v dalších lékařských společnostech jak v tuzemsku, tak i na Slovensku.
„Byl také oceněn medailí prof. Karla Maydla za rozvoj české chirurgie a cenou primára Bauera Univerzity P. J. Šafárika v Košicích za rozvoj v oboru traumatologie,“ zmínila Helena Zelená Křížová. V roce 2022 získal emeritní primář rovněž Ocenění Nového Města na Moravě a v témže roce obdržel ještě pamětní medaili od okresní žďárské pobočky České lékařské komory.