Oprava ulice ve Žďáře stála miliony, obrovské kaluže ji ale nezbavila

„Po deštích se tam tvoří poměrně velká kaluž. Ta tam bývala i historicky, ale samozřejmě očekávání je, že s rekonstrukcí zmizí,“ souhlasil s mnohými kritiky žďárský starosta Martin Mrkos.

„Chceme to určitě řešit a budeme po dodavateli chtít, aby učinil nějaká opatření, a tento problém byl odstraněn. Je to určitá vada a nedodělek,“ dodal starosta k potížím, na něž začali upozorňovat obyvatelé na sociálních sítích.

Původ hromadění vody v této části ulice je podle Mrkose starý už desítky let, pochází z doby, kdy byl most postavený. „Už tehdy těleso komunikace nemělo patřičný sklon. Uvidíme, co s tím teď technologicky a technicky půjde dělat,“ konstatoval Mrkos.

Přemostění u Penny Marketu bylo po zhruba pěti měsících oprav, jež si vyžádaly úplnou uzavírku silnice, otevřeno teprve nedávno - v sobotu 25. listopadu. Má za sebou navzdory hromadění vody u autobusové zastávky úspěšnou kolaudaci. Náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na necelých 12 milionů korun.