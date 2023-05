Důležitá dopravní tepna vedoucí k řadě obchodů čeká na opravu dvacet let

Jedna z nejzatíženějších jihlavských ulic sice nese jméno tvůrce romantických krajinomaleb Romana Havelky, sama ale nijak romantická není. Tato silnice, která spojuje část města s dálničním přivaděčem a je rovněž výpadovkou na Humpolec, je současně nejen jednou z nejfrekventovanějších jihlavských ulic, ale také ulicí nejrozbitější. Neopravovala se dvacet let.

V Jihlavě už se zařadila mezi témata městských humorných legend o ulicích, na které jako by silničáři během let nějak zapomněli. Podobně jako řadu let neprůjezdná (a nyní už opravená) ulice Jiřího z Poděbrad nebo dosud neopravené ulice Hybrálecká či Mahlerova.

Především ulice Romana Havelky však patří mezi důležité dopravní tepny krajského města. „Jo, tam je to vždycky terénní vložka. Malej vzadu říká bum, bum, drncá,“ žertoval na Facebooku o této ulici diskutující Michal Zeman. „Začínám přemýšlet, že jim dám k proplacení ty vymlácené čepy a zbytek… takže vlastně celou přední nápravu,“ přidal se Lukáš Paži Pešík.

Nutno doplnit, že tato silnice je nyní vlastnictvím kraje. Silničáři i vedení města Jihlava se hájí tím, že kvůli koordinaci s jinými dopravními stavbami v této části krajského města ulici Romana Havelky dřív opravit nešlo.

Dalším důvodem byly podle náměstka Krajské správy a údržby silnic Tomáše Mátla dodatečné změny v aktuálním projektu, který se připravoval dva roky, a nedostatek peněz na investici. „Původně jsme měli zjednodušený projekt jen na výměnu povrchu silnice, pak město Jihlava přišlo s požadavkem, že chce silnici rozšířit, aby se tam dal umístit bus pruh a cyklostezka. Doplňoval se také ostrůvek k přechodu pro pěší. Další komplikací bylo doplnění odvodnění vozovky, protože je tam několik míst, kde se tvoří při dešti kaluže, a není tam mnoho vybudované kanalizace,“ popsal Mátl.

Oprava za 20 milionů začne v červenci

Investor na stavbu v minulém měsíci už získal stavební povolení. Oprava ulice začne v červenci a měla by skončit koncem října. „Stavba je rozdělena do etap tak, aby byl umožněn přístup do přilehlých lokalit. Bude bez objízdných tras za dopravních omezení,“ řekl Mátl.

Část výše zmíněné ulice Romana Havelky by měla po opravě přejít z majetku kraje do majetku města, ale až po plném zprovoznění obchvatu Jihlavy, jehož část v rámci silnice I/38 letos prodělává druhou fázi své generálky.

Obnova ulice bude stát přibližně dvacet milionů korun. Podle Mátla byl další důvod pozdržení nedostatek peněz na opravu. „S příchodem covidu se nám snížil rozpočet na akce financované z krajských peněz, takže jsme na tuto poměrně finančně náročnou opravu neměli peníze. Z dotací na větší akce jsme to nemohli dělat, protože pak bychom nemohli po provedené investici tu silnici předat městu Jihlavě, jak je v plánu,“ řekl Mátl.

Silnice se naposledy opravovala před dvaceti lety, kdy se po začínající výstavbě zdejší nákupní zóny stavěla okružní křižovatka pod hasičárnou. „Od té doby se silnice souvisle neopravovala. Dvacet let je zároveň životnost silnice, tomu její stav odpovídá,“ sdělil Mátl.

Výjimkou byly opravy části povrchu v roce 2014 v rámci generálky takzvaného Pražského mostu přes řeku Jihlavu. A ještě v roce 2021 obnova úseku v souvislosti se stavbou nového sjezdu z přivaděče I/38 na ulici Romana Havelky poblíž Vodního ráje.

Část investice do ulice Romana Havelky bude nyní hradit město Jihlava – bude to zmíněné doplnění odvodnění, nový ostrůvek na přechodu pro pěší a rozšíření v části úseku pro vyhrazený bus pruh.

V rámci opravy bude kromě výměny asfaltové vrstvy opravena i okružní křižovatka. Letos však nebude obnovena celá ulice Romana Havelky, pouze úsek od nového sjezdu z přivaděče na konec Pražského mostu ve směru do centra. „Navazující úsek od Pražského mostu až na okružní křižovatku s Havlíčkovou ulicí bude opraven až po dokončení pokládky kanalizace, která bude odvodňovat nový centrální dopravní terminál a bude umístěna v ulici Romana Havelky,“ vysvětlil Mátl.

Úsek od nového sjezdu z přivaděče I/38 k ulici Hybrálecká vedle Alzheimercentra se opravy dočká až v dalších letech. Tento úsek ulice zůstane jako dosud v majetku Kraje Vysočina.

Hybrálecká bude příští rok

A jaké další ulice čekají opravy, úpravy a tím i dopravní komplikace? Zmíněnou Hybráleckou ulici, ústící do ulice Romana Havelky, by mělo město opravit v příštím roce. Zde se jedná o investici za 65 milionů korun. „Město bude v případě této ulice zajišťovat kompletně novou vodohospodářskou infrastrukturu a vybudování chodníku i veřejného osvětlení,“ sdělil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Město bude pokračovat v rekonstrukcích ulic Pávovská, Seifertova, Bratří Čapků a Smrčenská. V ulici Znojemská, na výjezdu ze spodního náměstí, se bude letos v létě opravovat vodohospodářská infrastruktura, což znemožní průjezd náměstím i pro městskou hromadnou dopravu.

„Dále se bude pracovat na opravách ulic Vojanova, Lidická kolonie nebo na Brtnickém předměstí u bývalé klavírky. Stavět budeme nové chodníky na Polenské, těsně před dokončením je nový chodník na Brtnické,“ dodal primátor Jihlavy Petr Ryška.