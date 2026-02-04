„Navržený seznam oprav vznikl na základě koordinační schůzky začátkem roku. Odborníci vytipovali komunikace ve špatném stavebně-technickém stavu, které jsou vhodné k výměně obrusné vrstvy. Výsledkem je konkrétní seznam ulic,“ přiblížila mluvčí městského úřadu Zuzana Melounová.
Už dříve město na takové opravy vyčlenilo v rozpočtu 20 milionů korun. Odhadované náklady na všechny vytipované rekonstrukce však tuto hranici značně přesáhly, vyšplhaly se na 36,5 milionů. „Rada města proto nyní bude stanovovat priority jednotlivých záměrů,“ pravila mluvčí.
„Stav silnic a chodníků je dlouhodobě jedno z nejčastějších témat, která s občany řešíme. Kdykoliv se někde opravuje, objevují se otázky, proč se neupraví zrovna jiný chodník nebo ulice. Právě proto chceme mít přehled všech potřeb. Musíme vybírat podle technického stavu a dostupných finančních možností,“ vysvětluje starosta Zbyněk Stejskal (ODS).
Seznam obsahuje ulic hned několik. Opravit je potřeba například ulice Za Klášterem, U Stadionu, U Trojice, Na Spádu nebo Prokopa Holého. V zásobníku je i spojka Baštínova a Novotného Dvora nebo ulice Na Stráni v Perknově.
Nové chodníky mají být U Školy i v Humpolecké
Samostatnou kapitolou jsou chodníky. Před radními leží například návrh na vybudování nového úseku chodníku v ulici U Školy nebo prodloužení chodníku v Humpolecké ulici. V tomto případě je ale nutné nejprve dokončit projektovou přípravu.
„Chodníky jsou téma, které se objevuje při každé debatě o opravách. I ony jsou součástí navržených záměrů. Ne všechno ale lze zvládnout v jednom roce. Rada města musí rozhodnout, co je z hlediska bezpečnosti a technického stavu nejpalčivější,“ doplnil místostarosta Libor Honzárek.
Po schválení prvních záměrů město vypíše veřejné zakázky. U některých lokalit je zároveň nutné počítat s koordinací se správci inženýrských sítí.
„Naším cílem je zlepšovat stav komunikací i chodníků v celém městě. Potřeb je více, než kolik umožňuje jeden rozpočtový rok, ale systematickým přístupem a stanovenými prioritami chceme dosáhnout co největšího efektu,“ uzavírá starosta Stejskal.