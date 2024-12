Dřevěná ubytovna spjatá s Hitlerjugend je na seznamu chráněných památek

Není však jasné, jaký bude další osud nemovitosti. Vedení městyse s prohlášením za památku nesouhlasí a budovu by raději zbouralo s odůvodněním, že na místě se dlouhodobě plánuje obytná zástavba. Podobně argumentuje i jeden ze dvou vlastníků pozemku, na němž tělocvična stojí.

„Zpamátnění zasáhlo do našich vlastnických práv, nesouhlasíme s ním, na tom se nic nezmění. Ta budova je nevyužitelná, trváme na jejím zbourání,“ řekl spoluvlastník pozemků Petr Štůsek.

Podle zákona má vlastník památky povinnost se o ni starat. Samotná tělocvična je podle katastru nemovitostí ve vlastnictví městyse Stonařov coby objekt občanské vybavenosti. Nemá nyní žádné popisné ani evidenční číslo.

„Jde o výjimečnou stavbu z druhé světové války, která vykazuje významné architektonické, urbanistické a řemeslné kvality. Vzhledem k tomu, že podobné stavby byly demontovány a ničeny, lze zachování tělocvičny považovat za raritu. Navzdory úpravám zůstala z velké části zachována autenticky včetně řady detailů,“ uvedla Ilona Ampapová z Národního památkového ústavu v Telči, který vypracoval návrh na prohlášení památky.

Vedení obce názor nemění

Iniciátorku dlouhého řízení za záchranu tělocvičny Janu Vališovou verdikt ministerstva potěšil. „Stavba zůstane zachována, ale nyní musí následovat další krok, kdy by ji obec měla vzít za svou a ujmout se péče o ni,“ řekla Vališová.

Starosta Stonařova Ivan Šulc na telefonický dotaz MF DNES reagoval zasláním písemného vyjádření. „Postoj vedení obce i zastupitelstva městyse k budově bývalé tělocvičny je neměnný již řadu let, ani rozhodnutí ministra kultury o rozkladu a prohlášení objektu za kulturní památku tento zamítavý postoj nezmění,“ napsal Šulc s dodatkem, že již v roce 2000 byl objekt územním plánem určen k demolici.

„Totéž bylo potvrzeno i novým územním plánem z roku 2019. Při tvorbě a schvalování územního plánu mohou do procesu vstupovat dotčené orgány státní správy včetně památkářů. V rámci těchto řízení o tomto objektu nebylo vůbec jednáno a k navržené demolici nebylo připomínek,“ uvedl Šulc.

Starosta otevřeně napsal, že jednání o budoucím využití budovy s vlastníky pozemků o přístupu k budově, se stavebním úřadem, s památkáři i v zastupitelstvu považuje za neefektivní. „Budou to spousty hodin, které vedení městyse i zastupitelstvo může věnovat hodnotnějším a smysluplnějším aktivitám pro obec,“ zhodnotil Šulc.

Zastánci tělocvičny v ní chtějí vybudovat expozici o historii městyse. „Myslím že budova, která tu osmdesát let stojí a sedmdesát let sloužila českému školství, si záchranu zaslouží a investice do její opravy a zřízení expozice nebude tak velká. Už dvakrát jsme nabídli pomoc při případných opravách dřevěné budovy, bohužel se to na radnici nesetkalo s kladným ohlasem,“ řekl jeden ze zastánců tělocvičny Ladislav Plavec, jenž založil na záchranu stavby petici, kterou podepsalo 330 lidí.

Dřevostavba z roku 1940 byla v tehdy většinově německém Stonařově postavena v rámci německé Říšské pracovní služby RAD (Reichsarbeitsdienst) pro ubytování chlapců a mladých mužů z organizace Hitlerjugend.

Ti měli v rámci německé zemědělské služby Landdienst pomáhat místním sedlákům v zemědělství. Na přelomu let 1948 a 1949 byla stavba začleněna do blízkého areálu bývalé české menšinové školy z roku 1925. Jako školní tělocvična sloužila až do roku 2020.