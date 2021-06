Měřínská padesátka se koná popadesáté, pochod láká už i jezdce na koních

Jubilejní Měřínská 50 Sobota 5. června 2021

Start a cíl: fotbalový areál TJ Jiskra Měřín

Turisté startují od 7.00 do 9.00, cyklisté od 8.00 do 10.00

Noční 50 km, respektive 100 km, startuje již 4. 6. večer

Výše startovného: od 10 do 40 Kč (dle trasy), členové KČT mají padesátiprocentní slevu

Trasy pro pěší: 7, 15, 25, 35, 50 km (noční), 50 km (denní), 100 km (50 km denní + 50 km noční)

Cyklotrasy: 20, 40, 60, 80, 100, + 65 km (MTB)

Trasy vedou okolím Měřína, převážně po značených trasách. Účastníkům budou na startu předány jejich popisy a mapy, lze si je stáhnout i na webu www.merinska50.cz

V cíli se bude podávat tradiční gulášová polévka, zajištěno bude i další občerstvení

Taneční zábava se letos kvůli epidemiologickým nařízením nekoná