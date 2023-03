Hrady a zámky se za týden otevřou, Telč se chce stát Krumlovem Vysočiny

Zámek v Telči, jehož úplné otevření po nákladné rekonstrukci za 250 milionů korun bude hlavní událostí letošní sezony, se turistům zpřístupní prozatím na jedné prohlídkové trase od 29. dubna. V celé kráse a s novými prohlídkovými trasami ho pak lidé poprvé navštíví 14. července.

Pozitivní zprávou pro turisty je, že se vstupné na hrady a zámky pod správou Národního památkového ústavu (NPÚ) nezvýší. Bude stejné jako vloni. Dalším bonusem je o 10 procent nižší cena dětského vstupného. „Nově činí 30 procent ze základního vstupu. Pro děti od 6 do 17 let to znamená lístek za 50 korun,“ vysvětlil ředitel územní památkové správy NPÚ Petr Pavelec.

Telč Novinkou je muzeum i prohlídkové trasy

Letošní sezona na státním zámku v Telči se odvíjí od dokončení obnovy vybraných částí zámku. Úpravy umožní celoroční provoz a nabídnou dvě nové prohlídkové trasy.

„Telč se tím stane plnohodnotnou památkou UNESCO. Budeme dělat vše pro to, aby se památka dostala na mapy všech turistických kanceláří. Telč se musí stát Českým Krumlovem Vysočiny,“ má jasno Petr Pavelec. Podle něj by se od příští sezony mohla roční návštěvnost vyšplhat až na 300 tisíc.

Novinkou v prohlídkových trasách bude Zámecké muzeum, které připomene historii zámku, jeho majitele i renesanční domy na náměstí. K vidění budou i některé exponáty dosud skryté v depozitáři.

Druhá nová trasa povede do bývalého pivovaru, ze kterého se stal instalovaný depozitář. Návštěvníci se tu seznámí s různými restaurátorskými postupy a metodami.

Zámek v létě přivítá i mnohé kulturní akce. „Kromě tradičního festivalu Prázdniny v Telči by to měl být třeba srpnový koncert skupiny Kryštof v zámeckém parku,“ poznamenal kastelán Bohumil Norek.

Jaroměřice nad Rokytnou Zájem mají školy

Jaroměřický zámek je také vyhledávaným cílem školních výletů. Na červen tu proto chystají speciální prohlídky, během nichž si děti samy zahrají pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda a nakonec si v zámecké kuchyni upečou na kamnech vytápěných dřevem bramborové placky.

„O program pro školy je velký zájem. Už nyní jsme prodali 1 500 vstupenek. Dětem se to nesmírně líbí,“ prozradil kastelán Radim Petr.

Nově budou letos návštěvníci zámku využívat modernizované a bezbariérové prostory pokladny. V říjnu skončí náročná rekonstrukce elektroinstalace.

Náměšť nad Oslavou Hlavní jsou kulturní akce

Na organizaci kulturních akcí se letos chtějí soustředit na zámku v Náměšti nad Oslavou. „Kromě všech tří prohlídkových okruhů si budou moci zájemci o prázdninách vybrat speciální prohlídky zaměřené na historii a výrobu tapiserií a na náměšťskou sbírku, kterou doplní výstava Příběhy psané vlnou a hedvábím,“ řekl kastelán Marek Buš.

Zámek propůjčí své interiéry i exteriéry mnoha kulturním akcím. Hned v dubnu se zde bude konat chovatelská přehlídka mysliveckých trofejí, květen bude patřit svatebnímu veletrhu. K tradičním akcím bude patřit i multižánrový hudební festival Folkové prázdniny. Srpen ovládnou netradiční večerní prohlídky zámku.

Pokud jde o obnovu zámku, podle Marka Buše je prioritou stabilizace havarijního stavu podpěrné zdi pod francouzskou zahradou a restaurování dřevěné pavlače vstupního křídla.

Lipnice nad Sázavou Vše se točí kolem Haška

Letošní dění na hradu Lipnice se bude točit kolem 140. výročí narození a 100. výročí úmrtí spisovatele Jaroslava Haška. „V Lipnici prožil sice jenom jeden a půl roku života, ale přesto byla jeho stopa velmi výrazná,“ připomenul kastelán Marek Hanzlík.

Postava Haška bude turisty provázet například během oblíbených nočních prohlídek a bude mu k tomu sekundovat i Švejk, nejslavnější postava spisovatelových děl.

Hrad se chystá na druhou etapu opravy střech za 8,5 milionu korun. Nové šindelové střechy z modřínového dřeva, které má delší životnost, by na hradě mohly zářit za tři roky.