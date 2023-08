Centrum Jihlavy návštěvníky netáhne. Co s tím, se politici neshodnou

Centrum města pomohl vylidnit i City Park Obchodní centrum Citypark výrazně ovlivnilo dopravu v Jihlavě. Jeho zastánci však argumentují i navýšením parkovacích míst v centru města. Když se v říjnu roku 2008 v Jihlavě otevřelo první porevoluční nákupní centrum Citypark, které v těsné blízkosti Masarykova náměstí nahradilo bývalý tovární areál, asi jenom málokdo věděl, jak zásadní dopad to bude mít na chod krajského města. Nákupní centrum pod jihlavskými hradbami postupně „vylidnilo“ třetí největší náměstí v České republice. „Bohužel, je to tak,“ říká náměstek primátora za ANO Radek Popelka. „Citypark, když se na něj podíváte, je svou plochou hodně podobný náměstí. A lidé začali chodit tam. Jsou zde kavárny, kina, obchody, je to takové místo setkávání. I když nejdete jenom nakupovat, tak si tam můžete jít odpočinout,“ vnímá konkurenci historického centra. „Citypark dost vytáhl život z náměstí ven,“ souhlasí radní za ODS David Beke. „Ale Jihlava jako krajské město má spoustu dalších nákupních zón a center, která jsou na periferii. Je to samozřejmě Aventin, nákupní centra u Vodního ráje a další. V menších městech a obcích je to tak, že tam buď tato centra nejsou, nebo se teprve staví. A v momentě, kdy se tam postaví, stane se to samé, co se stalo v Jihlavě,“ očekává. Podle opozice město nechtěně nahrálo obchodním centrům novou koncepcí parkování v centru. „Řada lidí už na náměstí nejede. Raději jedou do Kauflandu, Albertu nebo Aventinu na Pelhřimovskou, kde bez problémů zaparkují,“ všímá si zastupitel Radek Hošek (STAN). „Je to tak, že tohle dynamicky snižuje živnostníkům v centru tržby,“ míní. Vedení jihlavské radnice věří, že by oživení centra mohla pomoci výstavba Horácké multifunkční arény, která za dva roky nahradí starý zimní stadion. „Myslím, že aréna do Jihlavy dokáže přitáhnout lidi, natáhnout kulturní a sportovní akce. To pomůže i místním podnikatelům,“ je přesvědčený Beke. Ten však opakovaně vyzývá k tomu, aby se v centru města stavělo více bytů. „Problém je, že Jihlava je spíš vesnice. Není stavěna do výšky,“ říká. „V roce 1950 jsme si v republice řekli, že všichni chceme památkové zóny, a města se zakonzervovala. Tím pádem v centru počet obyvatel téměř nemůže přibývat.“ Podle Popelky navíc Masarykovu náměstí ubližuje Jihlavany nikdy nepřijatý Prior. A to rozhodně nejen kvůli svému vzhledu. „Obchodní dům, který je v centru Jihlavy, nefunguje tak, jak by měl. Kdyby jel v podobném režimu jako všechna ostatní obchodní centra, měl otevřeno v sobotu a v neděli do večera, lidé by přišli i na náměstí. Návštěvnost by se rozdělila mezi dva trhy,“ srovnává situaci s Cityparkem Popelka. „Náměstí totiž vznikala jako centra obchodu. Když u nás ale ten obchod nefunguje, logicky zde lidé nebudou.“ Jan Hamáček, ředitel správy nemovitostí společnosti Le Cygne Sportif Groupe, která je majitelem Prioru, však nabízí jiný pohled: „My jako vlastníci nemovitosti úplně nezasahujeme do provozu jednotlivých obchodníků. Vím, že Albert míval otevřeno i v neděli. Ale protože tam nejsou lidi, tak nemá,“ říká Hamáček. „Protože ono to provozně stojí peníze. Což si možná pan radní neuvědomuje.“ Město se prý opakovaně s majitelem Prioru snaží komunikovat. „Z našeho pohledu by bylo nejrozumnější, kdyby se začal chovat jako vlastník obchodního domu. Kdyby z té komunistické hrůzy udělal moderní nákupní centrum. Podobné objekty, i když architektonicky nebyly nejšťastnější, se podařilo dobře zrekonstruovat, zmodernizovat, udělat jim novou tvář. A slouží ke svým účelům, lákají zákazníky,“ hledá Popelka srovnání s dalšími městy. Podle něj se majitel chová prazvláštně. „Spíš všechno neguje, snaží se vše shodit ze stolu. Nemá zájem o komunikaci,“ pokračuje náměstek primátora. „Ten dům chátrá, a dokud nespadne sám, tak s ním asi nikdo nic neudělá.“ Le Cygne Sportif Groupe ale nařčení odmítá. „Nevím, proč o tom mluví pan Popelka, který se jednání neúčastní,“ diví se Hamáček. „Připravuje se smlouva, která má nějaké podmínky. Má to určité zádrhele, což se stává. Ale protože pan Popelka se vyjadřuje tak, jak se vyjadřuje, dělá to jen zlou krev,“ dodává.