Až náraz do stromu definitivně zastavil úprk celostátně hledaného muže, který v sobotu po 22. hodině na Jihlavsku a Třebíčsku během necelé hodiny stačil porušit, co mohl. Nejprve napadl svou bývalou přítelkyni, poté se snažil policii ujet, i když má soudně uložení zákaz řízení. Po havárii odmítl dechovou zkoušku a test na drogy, pak se ukázalo, že sám drogy převážel. Je podezřelý z řady přestupků a trestních činů, a proto skončil ve věznici.
Nebezpečnou jízdu celostátně hledaného muže pod vlivem alkoholu, který měl soudně odebrané řidičské povolení, zastavil až náraz do stromu. | foto: Policie ČR

V sobotu 29. listopadu krátce po desáté hodině večer přijala policejní tísňová linka oznámení o napadené ženě v Třešti. Do jejího bytu přišel bývalý přítel, který ji fyzicky napadl, a když se pokusila přivolat pomoc, z místa utekl. Žena neutrpěla zranění vyžadující okamžité ošetření.

Devětačtyřicetiletý muž následně nasedl do vozu Volkswagen Touran a odjel. Policisté měli podezření, že je pod vlivem alkoholu. Rozjeli proto rozsáhlé pátrání. Ukázalo se, že muž pravděpodobně míří směrem na Znojmo, a tak byla operativně navázána spolupráce mezi hlídkami napříč krajem, včetně policistů z Jihomoravského kraje.

Krátce nato si hlídka obvodního oddělení Moravské Budějovice všimla podezřelého vozu u obce Litohoř. Policisté se vydali za ním a vyzývali řidiče k zastavení. Ten však pokyny ignoroval, zrychloval a snažil se zabránit policejnímu předjetí. Jeho jízda byla nebezpečná a ohrožovala ostatní řidiče.

Podle policie měl muž u sebe několik gramů krystalické látky a sušenou hmotu – jednalo se zřejmě o pervitin a marihuanu.

Přecenil však své schopnosti, u obce Zvěrkovice nezvládl řízení a s automobilem sjel ze silnice do hustého křovinatého terénu. I přesto se snažil v jízdě pokračovat, auto ale skončilo pod stromem, který mu to definitivně znemožnil.

Řidič se ještě hbitě pokusil utéct, policisté mu v tom ale zabránili. Muž neměl zranění. Z výsledků následného šetření bylo hned zřejmé, proč chtěl za každou cenu zmizet.

Bylo po něm totiž vyhlášeno pátrání: v červnu na něj vydal soud příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Vyhýbal se nepodmíněnému trestu, který mu byl uložen za předchozí trestnou činnost. Dále byl vydán soudní příkaz k zatčení a souhlas se zadržením v souvislosti s další spáchanou trestnou činností.

Převážel pervitin a marihuanu

Muž se odmítl podrobit dechové zkoušce, testu na zjištění ovlivnění návykovou látkou i s tím spojenému lékařskému vyšetření. Měl u sebe několik gramů krystalické látky a sušenou hmotu, zřejmě se jednalo o pervitin a marihuanu, které kriminalisté zajistili k dalšímu zkoumání.

S pouty na rukou muž směřoval na policejní oddělení, kde byl umístěn do cely. Soudem má uložený zákaz řízení všech motorových vozidel a v dalších případech mu uložily opakovaně zákaz činnosti příslušné úřady. Zakázáno řídit vozidla má až do roku 2031.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu a dvojnásobného přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí spáchaného v jednom případě v souvislosti s řízením vozidla přes uložený zákaz a v druhém případě vzhledem k tomu, že se muž vyhýbal nástupu trestu,“ řekl vedoucí oddělení obecné kriminality Milan Špaček.

Podezřelý muž má za sebou již bohatou trestní minulosti, odsouzen byl za různorodou trestnou činnost a opakovaně si odpykal trest ve věznici.

Po provedení nezbytných procesních úkonů odvezli policisté hledaného muže do věznice. Případ a veškeré jeho související okolnosti kriminalisté dále prověřují. Kromě trestných činů je muž podezřelý ještě z přestupkového jednání proti občanskému soužití a závažných přestupků na úseku dopravy.

