Z místa, kde se lidé báli, je prestižní adresa. Třebíč slaví 20 let v UNESCO

Jakmile zpráva dorazila do Třebíče, propuklo nefalšované nadšení. „Je to bezvadné, máme obrovskou radost,“ veselil se tehdejší starosta Miloš Mašek. Letos to je tedy už dvacet let, kdy jsou bazilika svatého Prokopa, židovská čtvrť Zámostí a židovský hřbitov v elitní společnosti UNESCO.

A přitom stačilo málo a místo křivolakých uliček, natěsno nalepených domků a pitoreskních zákoutí na levém břehu řeky Jihlavy, které tvoří unikátní židovskou čtvrť Zámostí, mohly stát socialistické paneláky.

Kdysi pyšná čtvrť tehdejšího židovského obyvatelstva se po válce stala ghettem, kam radnice stěhovala sociálně slabé obyvatele a kde chyběla kanalizace i plyn. „Připomínalo to Stínadla,“ vzpomíná Pavel Heřman, první polistopadový starosta Třebíče, v narážce na ponuré Foglarovy příběhy z chátrající historické čtvrti s úzkými a křivolakými uličkami.

V roce 1982 dokonce padlo rozhodnutí o demolici Židů, jak se této části Třebíče také říká. Nakonec ale z bourání sešlo.

Do čtvrti šly desítky milionů a zněla kritika

Po revoluci vznikla iniciativa Za lepší Třebíč se záměrem obnovy Zámostí. Když se do vedení radnice dostal Pavel Heřman, zasloužil se o to, že město získalo čtyřicetimilionovou půjčku ze Spojených států, za niž se v Židech v letech 1996 a 1997 udělala kanalizace, voda i elektřina.

Radnice pak průběžně hradila opravu židovských památek, a tak se například stalo, že ze Zadní synagogy, kde byl předtím sklad zeleniny, bylo opět důstojné místo. Stát, město a vlastníci investovali tehdy do rekonstrukcí přes 100 milionů korun.

„Tehdy jsem čelil obrovské kritice ze strany opozice v tom smyslu, že jsem zadlužil město. Ale kdybychom tenkrát ty peníze neinvestovali, už by se nám to později nepodařilo,“ domnívá se Pavel Heřman.

Z míst, kam se dříve lidé z Třebíče téměř báli vkročit, se stala prestižní adresa.

Při zvelebování Židů prý tehdy nikdo ani nepomyslel na to, že by se jednou ghetto mohlo dostat na seznam UNESCO. „Vnímal jsem Třebíč jako město, které má co nabídnout. To, že má co nabídnout celému světu v rámci památek UNESCO, mě mile překvapilo a zároveň jsem to považoval za završení snah nás všech, kteří se na obnově celého území podíleli,“ těší Heřmana.

Spojení židovské a křesťanské kultury

První, kdo vyslovil v souvislosti s Židy nahlas UNESCO, byl někdejší místostarosta Karel Dvořáček. Třebíčští při podání přihlášky sázeli na motiv společného soužití dvou náboženských kultur - té židovské a křesťanské. Proto navrhli zapsat společně hned tři památky. Vedle židovského hřbitova a čtvrti Zámostí ještě unikátní baziliku svatého Prokopa.

Po celý rok 2002 pak do Třebíče přijížděli odborníci z hodnotících komisí. Někteří dokonce i tajně, aby se na ně místní nemohli připravit. Ale nakonec to vše klaplo.

8. července 2019

Třebíčská židovská čtvrť je jednou z nejzachovalejších v Evropě. Ghetto se vyvíjelo už od 12. století. Na svém místě stále stojí obě dvě synagogy, na 120 budov a židovský hřbitov s 11 tisíci hroby a třemi tisíci náhrobky.

Bazilika je zase klenotem románsko-gotické architektury. Vypíná se v celé své kráse na návrší nad levým břehem řeky Jihlavy, v těsném sousedství někdejšího benediktinského kláštera.

A co by exstarosta Pavel Heřman popřál třebíčským památkám UNESCO?

„Přál bych si, aby fungovaly, aby se o ně řádně pečovalo a aby se neocitly pod přemírou turistického ruchu jako například Český Krumlov. Všechno má totiž své hranice,“ dodává třebíčský patriot.