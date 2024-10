Ocelový válečný Bailey Bridge nechá Třebíč odstranit. Vystaven bude jinde

„Most Bailey Bridge plánujeme po zhotovení nové lávky snést a umístit jej ve veřejném prostoru. Aktuálně hledáme místo, kam jej umístit, aby tam byl ještě užitečný, nebo sloužil jako upomínka historie Třebíče,“ řekla mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

„Ve hře jsou části třebíčské cyklostezky přes mokřad, nebo louka za Polankou, kde by byl položen na pilířích,“ dodala mluvčí.

Snesení mostu je podle ní v plánu na květen příštího roku. Odstranění ocelového mostu sice patří mezi dlouhodobé záměry radnice, není však zcela jasné, z jaké iniciativy záměr vznikl. Vedení města totiž argumentovalo tím, že na odstranění mostu vyvíjí tlak správce toku řeky Jihlavy, tedy Povodí Moravy, protože most tvoří protipovodňovou překážku už při padesátileté nebo stoleté vodě.

Zastánci mostu oponovali, že jde o falešný argument, protože správci povodí něco takového nepožadují. To nyní pro iDNES.cz potvrdila i mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.

„Nám jako Povodí je úplně jedno, jaká konstrukce tam bude. Zda tato původní, nebo bude nahrazena novou. Jde o to, aby byla dostatečně kapacitní a i tento stávající most kapacitně vyhovoval. Nový bude ještě lepší, ale ani ten starý nám do ničeho nezasahoval,“ vzkázala.

„Odstranění starého mostu není vyvoláno tlakem odjinud, ale je to proto, že chceme tento poslední povodňový kolizní bod na řece odstranit, abychom při povodních zabezpečili ochranu majetku a životů a bezpečí obyvatel Třebíče,“ vysvětluje nyní snahu města Irini Martakidisová.

Pokud by radnice chtěla, stal se památkou

Zastánci mostu zažádali letos v červnu o prohlášení mostu Bailey Bridge za kulturní památku. Ministerstvo kultury sice uznalo podnět za odůvodněný, ale řízení o zpamátnění nezahájilo s vysvětlením, že v té době již třebíčská radnice rozhodla o odstranění mostu.

Most, co pomohl vyhrát válku Třebíčský most Bailey Bridge pochází z poválečné technické pomoci Spojenců, když bylo třeba rychle obnovit zničená přemostění. Stavebnicovou konstrukci mostu navrhl v roce 1940 civilní pracovník britského ministerstva války Donald Coleman Bailey (1901–1985). Za svůj vynález byl po válce povýšen do rytířského stavu. Most byl za 2. světové války hojně využíván spojeneckými ženijními jednotkami. Výhodou mostu je, že díky jeho variabilní konstrukci jej dokázala z jednotlivých dílů sestavit a vysunout přes řeku i v masivní verzi bez použití jeřábu skupina třeba třiceti vojáků. Po válce byly zbylé konstrukce využity při obnově zničených komunikací po Evropě. Zhruba 25 těchto mostů v Česku slouží dodnes. Na Vysočině přetrvá zřejmě jen poslední z nich – u Petrovického mlýna poblíž Jihlavy.

„V případě, že by město Třebíč přehodnotilo a změnilo svůj dlouhodobý postoj k odstranění mostu, je ministerstvo připraveno zahájit řízení o prohlášení za památku,“ napsal iniciátorům zpamátnění Jiří Slavík z ministerského odboru památkové péče.

Podnět za skupinu aktivistů podal opoziční třebíčský zastupitel Stanislav Neuman (Společně otevřeme Třebíč), který předtím už zorganizoval za záchranu mostu také petici. Podepsalo ji asi 1 500 lidí.

Neuman je přesvědčen, že odstranění mostu je bezdůvodné. „Ten most by měl být chráněnou památkou, protože památkou je – na druhou světovou válku. Příští rok bude 80. výročí konce války, tak odstranění mostu bude opravdu krásný dárek. Já jsem zastupitel, ale na ten boj s větrnými mlýny už psychicky nemám, protože druhá strana se nechce domluvit. Já jen doufám, že se pro ten most někde najde možnost dalšího využití,“ řekl Neuman.

„Těchto mostů je v republice už jen několik a tento není v tak dezolátním stavu, aby jej nešlo zachovat. Jeho historická hodnota je důležitá,“ míní Ivana Lukášková, další zastánkyně zachování mostu.

Podle Neumana by bylo řešením stávající most o metr přizvednout. Takové řešení radnice už dříve ústy starosty Pavla Pacala (Pro Třebíč) odmítla jako údajně neproveditelné.

Příprava stavby lávky, která historický most nahradí, už začala. Ta by měla být oproti němu asi o metr výše.

Druhý most Bailey Bridge stál do loňského roku v Třebíči Poušově, na rozdíl od mostu na Polance však byl zatížen rušnou dopravou. Tam byl most už nahrazen novým. Na památku poušovského mostku byl na místě postaven „pomník“ v podobě lavičky a jednoho mostního dílce zakotveného do země.