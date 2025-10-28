„Nové prostory bude mít nejenom prvoligový A-tým, ale samostatné centrum vzniklo také pro naši mládež, která bude moct využívat velkou i malou tělocvičnu, střelnici, posilovnu či nářaďovnu. Nic takového tady dosud nebylo,“ připomíná šéf třebíčského hokejového klubu Martin Svoboda.
Výrazná změna k lepšímu ovšem čeká od příští sezony také na návštěvníky stadionu z řad veřejnosti.
„Navýšíme desetinásobně sociální zařízení a chystáme pro ně například i tři základní občerstvovací pointy,“ prozrazuje Svoboda s tím, že ten centrální, kde se budou moct hokejoví fanoušci při zápasech občerstvit, má být na východní straně stadionu a jeho prioritou bude obsloužit v krátké době co nejvíc lidí. „Na západní straně pak vznikne jakýsi kavárnobufet, který budou moct využívat i rodiče malých hokejistů mimo zápasy,“ dodává šéf Horácké Slavie.
Větší část stavby zimního stadionu už je sice dokončena, ale hotovo ještě zdaleka není. „Každopádně veškeré práce běží podle plánu. A jak už jsme dříve avizovali, máme pořád dostatečnou časovou rezervu,“ ujišťuje Svoboda.
Hlavně žádný spěch
Klub plánuje, že by v prostorách hokejového stánku zahájil příští rok v dubnu letní přípravu. „Což znamená, že budeme mít dost času, abychom všechno v klidu nachystali a vyzkoušeli. Nechceme nic uspěchat,“ vysvětluje předseda třebíčského klubu.
Ostatně na rekonstrukci čekala Horácká Slavia spoustu let, takže nějaký ten měsíc navíc už nemůže hrát zásadní roli. Mimochodem, kvůli prodlužování termínu stavby muselo dojít i k několika úpravám.
„Důvod je zřejmý, ten projekt byl totiž zpracován v letech 2015 až 2020 a technologie jdou neustále kupředu, takže některé věci se musely znovu zapracovat,“ prozrazuje Svoboda.
A v podstatě ze stejného důvodu se podle něj rovněž měnily plány ohledně multimediální kostky. „V původním projektu se sice počítalo s přesunem té staré, jenže od doby, co se rekonstrukce plánovala, uběhlo třináct let a kostka nám jednoduše zestárla.“ Ta nová by měla do Třebíče údajně dorazit nejpozději v březnu příštího roku.
Kapacita bude menší
Samotní třebíčští hráči i jejich fanoušci se otevření nově zrekonstruovaného hokejového stánku, který ponese stejně jako v minulosti název Zimní stadion města Třebíče – KHNP ARENA, nemohou dočkat. Nicméně část veřejnosti má problém s jeho kapacitou. Nově se totiž do hlediště vejde maximálně 2 700 diváků, přičemž všechna místa v hale budou na sezení.
„To víte, že jsme zaznamenali reakce, že kapacita je příliš malá, ale to jsou většinou výkřiky lidí, kteří žijí mimo realitu,“ je přesvědčen Svoboda. „Je potřeba si uvědomit, kam patříme. My jsme vůbec rádi, že se nám ve spolupráci s městem Třebíč, kterému patří velký dík, s hokejovým svazem, Národní sportovní agenturou a Krajem Vysočina povedlo tento projekt zrealizovat,“ dodává.
Navíc všichni dosavadní hosté, kteří si přišli stavbu třebíčské haly prohlédnout, byli podle šéfa Horácké Slavie z rekonstrukce nadšeni.
„Dorazili sem například zástupci svazu i firem, s nimiž v rámci hokeje spolupracujeme, a všichni byli překvapeni účelností a efektivitou, s níž se peníze vynaložily,“ pochvaluje si Svoboda. „Popravdě řečeno, my tady nestavíme žádnou nabubřelou stavbu, ale halu, která i bude příští dlouhé roky sloužit Třebíči, třebíčskému hokeji a výchově mladých talentů,“ připomíná.
Jak už bylo řečeno, kolaudace stadionu je naplánována na únor 2026, ovšem oficiální otevření plánuje klub až na 8. srpna, kdy chystá parádní hokejovou akci.
„V prostoru před halou budeme mít velkou obrazovku, která bude sloužit právě pro podobné akce. Kdo se nedostane na stadion, bude si moct dění užít v naší fanzóně,“ prozrazuje Svoboda.