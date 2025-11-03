Tragická nehoda tří aut na Pelhřimovsku. Jeden člověk zemřel, další jsou zranění

Nehoda se stala v pondělí kolem čtvrt na čtyři odpoledne na křižovatce na obchvatu na východním okraji obce. Jak ke srážce tří osobních vozů došlo, policisté zjišťují.
Následky nehody jsou ovšem tragické. „Při nehodě jedna osoba zemřela, dva účastníci se těžce zranili a jeden utrpěl lehké zranění,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Na místě byli záchranáři s pozemními posádkami, zasahovali také dva vrtulníky. Jeden z Jihlavy, druhý přilétl z Prahy. „Ošetřili jsme celkem tři zraněné a transportovali je do nemocnic v Praze, v Jihlavě a v Pelhřimově. Jednomu člověku už jsme bohužel pomoci nedokázali,“ informoval mluvčí záchranářů na Vysočině Petr Janáček.
Výjezd z Lukavce na obchvat Vyklantickou ulicí i samotná křižovatka na obchvatu jsou uzavřeny. Podle centra dopravních informací by mohla uzavírka trvat až do devíti hodin večer.