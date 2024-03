Boule přestane děsit cyklisty, Jihlava ji letos nechá opravit i s křižovatkou

Místní výrazná nerovnost o výšce asi patnáct centimetrů se nachází v cyklopruhu v rušném místě frekventované mírné zatáčky u výjezdu z trolejbusové zastávky a přechodu pro chodce.

MF DNES dala inkognito podnět na dopravní závadu na městském odboru dopravy. Radnice o problematickém úseku však ví. Místo by se mělo opravovat pravděpodobně v květnu v rámci komplexní opravy celé křižovatky.

Ta se už před rokem, kdy tam město nechalo nakreslit cyklopruhy, stala centrem ironických diskusí na sociálních sítích. Pro hrboly u polorozpadlých kanalizačních vpustí tato křižovatka tvaru písmene T získala neformální název Tour de Kanál. Vozovka v celé křižovatce je totiž nerovná, případně děravá v mnoha místech a nerovnosti se projevují hlavně v jejích okrajích, tedy v cyklopruzích. Město už některé nerovnosti dříve opravilo a letos by měly práce pokračovat.

Radní pro dopravu David Beke (ODS) ale nesouhlasí s tím, že by nerovnosti v křižovatce byly takového charakteru, že by cyklistu přinutily jet jinudy nebo z cyklopruhu vybočit. „Nebezpečné pro cyklistu to není. Ale tahle křižovatka mě v Jihlavě opravdu také štve, stav tam není ideální. Už v minulosti se opravovala, ale nebyla opravená dobře. Úsek Tolstého ulice od Křížové po dům kultury by se měl odfrézovat, teď řešíme, jestli celoplošně, nebo tam uděláme velkoplošné opravy. Tím by se nerovnosti měly srovnat,“ řekl Beke. Oprava by zde měla stát asi 3 miliony korun.

V Jihlavě by se měla letos opravovat celá řada problematických míst na silnicích.

Jednou z těch nejnáročnější bude půlroční kompletní rekonstrukce strmé Hybrálecké ulice, která je v současnosti asi „nejhrbolatější“ jihlavskou ulicí, jež se neopravovala desítky let. V podobném stavu zanedbanosti jsou i jiné jihlavské ulice nebo uličky, kde však není tak velká frekvence dopravy. „Jsou to například cesty na panelovém sídlišti u ulice Jiřího z Poděbrad, do kterých se desítky let neinvestovalo. A místy máme dodnes v Jihlavě i ulice, kde je místo zpevněného povrchu takřka hlína. Budeme se je snažit zlepšit, každoročně dáváme do oprav silnic z rozpočtu města více peněz,“ konstatoval Beke.

Seznam letos plánovaných oprav jihlavských ulic, zastávek či třeba parkovišť v Jihlavě činí 24 položek.

Opravit by se měla také jednosměrná silnička od jihlavské „klavírky“ ke Kosovské ulici. „Snažíme se, aby se ani tam nedělaly lokální opravy, ale udělala se ideálně celá šířka vozovky, protože je to lepší pro následný komfort pohybu po městě, i za cenu, že se těch oprav třeba neudělá tolik. Flikování ze záplat není cesta, která by mi byla blízká,“ řekl Beke.

Opravy by se podobně měly dočkat například průjezd sídlištěm Slavíčkova na Smrčenskou ulici až po ulici Příční (5 milionů korun), celá Zborovská ulice či jednosměrné vozovky ulice Vrchlického.

Dále se bude opravovat extrémně zatížená ulice Pávovská od okružní křižovatky po Bosch (5 mil. korun) a navazující komunikace Průmyslová až po její napojení na silnici I/38 (3 mil.). Rekonstrukce čeká také část ulice Lipová (3 mil.) a části ulic Arbesova (úsek od Kmochovy do konce ulice) a Mostecká (od Pražské po tunel k parku Keťásek).

Jaká silnice vyšla z hodnocení MF DNES jako nejhorší v Kraji Vysočina? Po letošní zimě vede rozbitá frekventovaná cesta z Trnavy do Rudíkova na silnici II/360 mezi Velkým Meziříčím a Třebíčí - jinými slovy spojnice Třebíče s dálnicí D1. Její nejhorší a dosud neopravený úsek je doslova na maděru.

Silnice by se však měla co nevidět kompletně změnit, přípravné práce k rekonstrukci už začaly.